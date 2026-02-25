Eurovision: Η Δανία εκτοξεύεται, η Κύπρος ανεβαίνει και ο Akylas… σταθερά σαρώνει

Δυόμισι μήνες απέμειναν μέχρι την πολυσυζητημένη 70η διοργάνωση της Eurovision, τον Μάιο στη Βιέννη. Αυτή την περίοδο βγαίνουν στη δημοσιότητα τα τραγούδια που θα ακουστούν στους δύο ημιτελικούς, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι χωρών όπως της Σουηδίας και της Φινλανδίας που ήδη συζητιούνται. Τα στοιχήματα συνεχίζουν να δίνουν τον παλμό και να βάζουν φωτιά στην αγωνία των Eurofans, με τις εκπλήξεις και τις ανατροπές να πρωταγωνιστούν.

Για παράδειγμα, τα τελευταία 24ωρα, η Δανία «καλπάζει» στις αποδόσεις έχοντας ανέβει στην τρίτη θέση. Ο Δανός τραγουδιστής Søren Torpegaard Lund, με το τραγούδι «Før vi går hjem, φαίνεται ότι μιλά στις καρδιές των θαυμαστών του θεσμού και απειλεί τον Akyla, που παραμένει σταθερός στη δεύτερη θέση πίσω από τη Φινλανδία.

Ο Δανός τραγουδιστής κατάφερε να προσπεράσει τόσο τη συμμετοχή του Ισραήλ όσο και εκείνη της Σουηδίας, όντας πλέον στο top 3 με τα φαβορί. Ο Søren Torpegaard Lund θα ερμηνεύσει το τραγούδι του στο δεύτερο μισό του δεύτερου ημιτελικού, που θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαΐου στη Βιέννη.

Ο Akylas, την ίδια ώρα, σαρώνει καθώς καταγράφει 100.000 νέες, καθημερινές ακροάσεις, αριθμό ρεκόρ σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση. Αντίστοιχα, αθροιστικά στο YouTube, τόσο με τις «ζωντανές» εμφανίσεις όσο και με το βίντεο κλιπ στο «πορτοκαλί δωμάτιο», έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές. Παράλληλα, με το team του, έχει ξεκινήσει ήδη να προετοιμάζεται σκληρά για τη μεγάλη βραδιά του Α’ ημιτελικού στη Βιέννη, καθώς θέλει το αποτέλεσμα να είναι άρτιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή της Κύπρου. Η Antigoni Buxton και το «Jalla» βρίσκονται πλέον εντός δεκάδας, παρά τα επικριτικά αρχικά σχόλια που είχε δεχτεί η τραγουδίστρια. To νησί της Αφροδίτης, σύμφωνα με το eurovisionworld.com, είναι στη δέκατη θέση και οι προσδοκίες μεγαλώνουν.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη δεκάδα απαρτίζεται, μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις στοιχηματικές, από τις Φινλανδία, Ελλάδα, Δανία, Σουηδία, Ισραήλ, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ουκρανία και Κύπρο.

