Μπέτις - Παναθηναϊκός: Στο «La Cartuja» ο Αλαφούζος - Έκανε βόλτα μαζί με τον Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός είναι αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση, καθώς έχει την ευκαιρία να βρεθεί στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 23 χρόνια!

Το Τριφύλλι αντιμετωπίζει την Μπέτις το βράδυ της Πέμπτης (19/3, 22:00), θέλοντας να υπερασπιστεί το 1-0 του ΟΑΚΑ για να «σφραγίσει» το εισιτήριο της πρόκρισης για τα προημιτελικά του Europa League.

Δίπλα του, εκτός από 3.000 φιλάθλους, θα βρίσκεται και ο Γιάννης Αλαφούζος.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού αφίχθη στη Σεβίλλη λίγο μετά τις 18:00 και αφού πήγε στο ξενοδοχείο της ομάδας, βρέθηκε στο «La Cartuja», όπου έκανε βόλτα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Μαζί με τον διιοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ βρίσκονται και οι Τάκης Φύσσας, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Λεωνίδας Μπουτσικάρης.