Ξεκινάει η δίκη του 29χρονου για την καταστροφική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες

Δηλώνει αθώος και ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να τη σταματήσει ειδοποιώντας την πυροσβεστική 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ξεκινάει η δίκη του 29χρονου για την καταστροφική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες

Η πυρκαγιά «Palisades» καταστρέφει ένα κτίριο στη συνοικία Pacific Palisades του Λος Άντζελες, την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2025

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 29χρονος Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ κατηγορείται ότι ξεκίνησε σκόπιμα την πυρκαγιά Palisades τον Ιανουάριο του 2025, η οποία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο Λος Άντζελες.
  • Η πυρκαγιά Palisades σκότωσε 12 ανθρώπους και κατέστρεψε μεγάλες εκτάσεις, φτάνοντας τα 23,000 στρέμματα.
  • Ο Ρίντερκνεχτ δηλώνει αθώος και η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τον εμπρησμό και ότι προσπάθησε να σταματήσει τη φωτιά.
  • Εάν καταδικαστεί, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από πέντε έως 45 χρόνια.
  • Οι εισαγγελείς βασίζουν την υπόθεση σε στοιχεία όπως η τοποθεσία του Ρίντερκνεχτ κοντά στην εστία της φωτιάς και η χρήση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT με περιγραφές φλεγόμενου δάσους πριν την πυρκαγιά.
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Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν τον 29χρονο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ ότι ξεκίνησε σκόπιμα την πυρκαγιά Palisades, τον Ιανουάριο του 2025, η οποία εξελίχθηκε σε μια από τις πιο καταστροφικές στην ιστορία του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Ο Ρίντερκνεχτ δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και είναι: καταστροφή περιουσίας μέσω πυρκαγιάς, διάπραξη εμπρησμού που επηρεάζει το διαπολιτειακό εμπόριο και ανάφλεξη ξυλείας.

Ενώ οι εισαγγελείς τον παρουσίασαν ως εμπρηστή που προσχεδίασε το έγκλημά του, οι δικηγόροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι είχε ανάψει τη φωτιά, αντίθετα ισχυρίστηκαν ότι προσπάθησε να τη σταματήσει.

Η πυρκαγιά Palisades σκότωσε 12 ανθρώπους και άφησε τμήματα της ακτογραμμής βόρεια του Λος Άντζελες αγνώριστα αφού σάρωσε κοινότητες όπως το Pacific Palisades.

Εάν καταδικαστεί, ο Ρίντερκνεχτ θα αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, με μέγιστη ποινή τα 45 χρόνια.

Οι εισαγγελείς λένε ότι η πυρκαγιά Palisades ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2025, σιγόκαιγε πριν ξεσπάσει σε σημαντική πυρκαγιά στις 7 Ιανουαρίου.

Υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία τοποθετούν τον Ρίντερκνεχτ στην κορυφή του λόφου όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά.«Τα στοιχεία θα δείξουν ότι ο κατηγορούμενος άναψε αυτή τη φωτιά την 1η Ιανουαρίου και ότι το έκανε επίτηδες», είπε ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Μαρκ Γουίλιαμς στους ενόρκους σε δικαστήριο στο κέντρο του Λος Άντζελες.

«Και τα στοιχεία θα δείξουν ότι η φωτιά που ξεκίνησε ο κατηγορούμενος την 1η Ιανουαρίου ήταν η ίδια φωτιά που προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή στις 7 Ιανουαρίου».

Ο Ρίντερκνεχτ φέρεται να κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 16 φορές την 1η Ιανουαρίου και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας του τον τοποθετούν κοντά στην κορυφή του λόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Επισημαίνουν επίσης μια προτροπή που ο Ρίντερκνεχτ εισήλθε στο ChatGPT, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, τους μήνες που προηγήθηκαν της πυρκαγιάς. Περιέγραφε ένα «φλεγόμενο δάσος» και «ανθρώπους που τρέχουν μακριά».

«Ήθελε εκδίκηση – εκδίκηση ενάντια στην κοινωνία, γιατί κατηγόρησε την κοινωνία για όλα τα προβλήματά του», είπε ο εισαγγελέας Ματ Ο' Μπράιεν.

Παράγοντες όπως η ακραία ξηρασία, που επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή, και η αύξηση των οικιστικών αναπτύξεων σε περιοχές άγριας φύσης έχουν επιδεινώσει τη θνησιμότητα των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια τα τελευταία χρόνια.

    Οι φλόγες της πυρκαγιάς Palisades οδηγήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους Santa Ana και τις ξηρές συνθήκες, που βοήθησαν να τροφοδοτηθεί η πυρκαγιά.

    Σύμφωνα με την κρατική πυροσβεστική υπηρεσία Cal Fire, η πυρκαγιά έφτασε στο αποκορύφωμά της σε περισσότερα από 23,000 στρέμματα.

    Η πυρκαγιά Palisades έγινε η ένατη πιο θανατηφόρα στην ιστορία της πολιτείας και η τρίτη πιο καταστροφική όσον αφορά τον αριθμό των κατασκευών που καταστράφηκαν. Από τις 10 μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνια, όλες εκτός από μία έχουν συμβεί την τελευταία δεκαετία.

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