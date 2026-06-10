Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-86: Πιο σκληρός από ποτέ, κόντρα σε όλους και σε όλα πάει ΣΕΦ για τίτλο!

Ένας... μισός Παναθηναϊκός με καρδιά ομάδας εφτά αστεριών κατάφερε να διαλύσει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τις απελπιδες προσπάθειες των τριών διαιτητών να χρίσουν τους "ερυθρόλευκους" πρωταθλητές από απόψε.

Ο Εργκίν Αταμάν, κόντρα σε όλους και σε όλα, κόντρα σε τραυματισμούς, ατυχίες και προκλητικές διαιτησίες, είδε τους παίκτες του να καταθέτουν ψυχή, είδε τον Βασίλη Τολιόπουλου να αναλαμβάνει δράση και μαζί με τον Τι Τζέι Σορτς και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να παίρνουν την νίκη έπειτα από δύο παρατάσεις, κόντρα... σε 8.

Και όλα αυτά με την αύρα του Παύλου Γιαννακόπουλου....

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν καθοριστικός, ο Τι Τζέι Σορτς έκανε τα πάντα όταν χρειάστηκε, ο Ναν σταμάτησε στους 23 πόντους παρά το ότι αποβλήθηκε με σκανδαλώδη τρόπο και πλέον άπαντες είναι έτοιμοι για την απόλυτη ανατροπή το Σάββατο το βράδυ στο ΣΕΦ.

Κάκιστο το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι, αλλά και αυτό των διαιτητών οι οποίοι φρόντισαν από νωρίς να δείξουν τις προθέσεις τους. Ο Παναθηναϊκός έκανε πάλι περίπου 3:30 λεπτά για να πετύχει το πρώτο του καλάθι, ενώ είχαν προηγηθεί 4 πόντοι από τον Κώστα Παπανικολάου και ένα αντιαθλητικό φάουλ από την πλευρά του αρχηγού του Ολυμπιακού που δεν καταλογίστηκε. Μάλιστα Παπαπέτρου και Πουρσανίδης πήγαν στο instant replay έπειτα από challenge του Εργκίν Αταμάν και ούτε τότε δεν αναβάθμισαν την παράβαση. Στη συνέχεια μάλιστα ανακάλυψαν φάουλ του Ναν στον Μιλουτίνοφ, φορτώνοντας ακόμα περισσότερο τους «πράσινους», αλλά ο Καλαϊτζάκης που είχε περάσει στο glass floor με τρεις δικούς του πόντους έκανε το 5-6.

Ο Καλαϊτζάκης έδινε λύσεις

Αμέσως μετά το TV τάιμ άουτ ο Εβάν Φουρνιέ το πήρε προσωπικά με δικού τους 5 σερί πόντους, ανοίγοντας τη διαφορά, αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός με back to back τρίποντα και συνολικά 8 πόντους έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, 13-11, ενώ ένα γκολ-φάουλ του Ντίνου Μήτογλου διαμόρφωσε το 16-13. Ο Έλληνας παίκτης ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και με επιθετικό ριμπάουντ και δύο βολές έκανε το 18-13. Ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ με τρίποντο του Βεζένκοφ, 18-16, ενώ ο Καλαϊτζάκης έδωσε για μία ακόμα φορά τη λύση και έκανε το 20-16, 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου.

Πάτησε γκάζι ο Παναθηναϊκός και στο +9

Ο Ντόρσεϊ πέρασε στο παιχνίδι, για πρώτη φορά και από τη γραμμή των βολών έριξε τη διαφορά κατά έναν πόντο, με τον Παναθηναϊκό όμως να έχει ανατρέψει τα δεδομένα και να δείχνει πως πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Ο Γκραντ απάντησε και ο Ναν ήταν «καυτός». Ο παίκτης του «τριφυλλιού» προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τις συνεχείς αλλαγές στα μαρκαρίσματα και «χτυπούσε» πάνω στους ψηλούς του Ολυμπιακού. Ο Ουόκαπ μπορεί να βρήκε ένα τρίποντο, αλλά οι 13 πόντοι του Ναν και η εξαιρετική παρουσία του Ντίνου Μήτογλου έδωσαν αέρα 9 πόντων στον Παναθηναϊκό, 29-20, έξι λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άμεσα τάιμ άουτ.

Ο έλεγχος στον Παναθηναϊκό

Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο λάθος επιθέσεις του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό να βρίσκει 4 πόντους και να μειώνει στους 5, 29-24. Ο Παναθηναϊκός είχε αρχίσει να βγάζει και… αυτοματισμούς στο παιχνίδι του με τον Χουάντσο να προσθέτει δύο ακόμα πόντους στο… σακούλι του «τριφυλλιού». Ο Παπαπέτρου όμως ξεκίνησε και αφού χρέωσε με τρίτο φάουλ τον Σορτς, οι «ερυθρόλευκοις» ξεκίνησαν το αγαπημενο τους… σπορ. Τις βολές. Μόνο με αυτό τον τρόπο έβρισκαν πόντους οι παίκτες του Μπαρτζώκα, με τον Ναν όμως να είναι «καυτός» και ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος να κάνει το 37-31, αλλά τους διαιτητές να συνεχίζουν τα δικά τους και να τον χρεώνουν και αυτόν με τρίτο φάουλ. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν να παίζουν χωρίς σέντερ, με τον Ολυμπιακό να είναι με Βεζένοφ και Πίτερς και τον Αταμάν να… ακολουθεί με Χέιζ-Ντέιβις και Χουάντσο. Ο Ουόκαπ βρήκε και πάλι βολές, ο Ναν έκανε το 40-33 και με μία ακόμα βολή ο Βεζένκοφ έκανε το 40-34 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε, αλλά οι «γκρι» αχρήστεψαν τον Ναν

Με… καταιγισμό τριπόντων ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να βρίσκει δύο συνεχόμενα με τους Φουρνιέ και Παπανικολάου, τον Χέιζ-Ντέιβις να… παρεμβάλλεται και τον Λεσόρ να πετυχαίνει το πρώτο δίποντο της επανάληψης για το 45-40. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να διατηρήσει τον έλεγχο, ο Ολυμπιακός δεν έβρισκε λύσεις, αλλά οι «γκρι» ήταν εκεί. Ο Παπαπέτρου, με το σκοε στο 47-42 τρία λεπτά από την έναρξη της επανάληψης ανακάλυψε φάουλ στον Ναν, το οποίο ήταν το… τέταρτο και ουσιαστικά τον… αχρήστεψε. Αυτό ήταν κάτι που ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο και μείωσε στον πόντο, 47- 46.

«Βραχυκύκλωσε» ο Παναθηναϊκός, μπροστά ο Ολυμπιακός

Μετά και από αυτό το έργο του Παναθηναϊκού έγινε ακόμα πιο δύσκολο, μιας και ο πάγκος του «τριφυλλιού» στέρευε από λύσεις. Ο Φουρνιέ με ένα απίθανο τρίποντο κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό και έκανε το 51-51, με τους «γκρι» να συνεχίζουν το… σπρώξιμο. Ο Κατραχούρας μπροστά στα μάτια του σε αμφισβητούμενη κατοχή έδωσε τη μπάλα στον Ολυμπιακό, ενώ είχε βγει ξεκάθαρα από τα χέρια του Τζόουνς και σε συνδυασμό με τα λάθη των «πράσινων» στο τέλος του δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με 53-57 με καλάθι του Τζόζεφ και του Τζόουνς.

Μοιραίοι Χουάντσο και Βεζένκοφ και… παράταση

Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν παράτησε τα… όπλα, αλλά με τον Ναν να επιστρέφει στο ματς με 4 φάουλ, βρήκε 5 πόντους και κατάφερε να πάρει και πάλι το προβάδισμα με 58-57. Τη στιγμή που ο Φουρνιέ έκανε ότι μπορούσε για τον Ολυμπιακό, οι «γκρι» έκαναν ότι μπορούσαν επίσης. Για τον Ολυμπιακό. Μετά την… ανακάλυψη του τέταρτου φάουλ του Ναν, ανακάλυψαν και το πέμπτο, με το σκορ στο 61-60 για τους «πράσινους» χωρίς κανέναν δισταγμό πέταξαν εκτός αγώνα τον Αμερικανό και ουσιαστικά και πρακτικά έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των «ερυθρόλευκων». Πέντε λεπτά πριν από τη λήξη ο Ουόκαπ με τρίποντο έκανε το 61-66, αλλά ο Τολιόπουλος απάντησε άμεσα. Οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια στα βήματα του Φουρνιέ και στη συνέχεια με συνεχόμενα τρίποντο το σκορ έγινε 69-69 στο τελευταίο λεπτό και το συγκλονιστικό ματς κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα με τον Χουάντσο να χάνει την ευκαιρία να χαρίσει την νίκη στην ομάδα με τρίποντο από τη γωνία και στην τελευταία επίθεση το ίδιο έγινε από την πλευρά του Ολυμπιακού με τον Βεζένκοφ.

Παπαπέτρου και Κατραχούρας κράτησαν «ζωντανό» τον Ολυμπιακό

Με τις δύο ομάδες στο πρώτο ενάμιση λεπτό να πηγαίνουν χέρι χέρι και το σκορ στο 74-74 ο Ολυμπιακός βρήκε 5 συνεχόμενους πόντους από τον Σάσα Βεζένκοφ και 2:28 πριν από το τέλος του έξτρα πενταλέπτου το σκορ έγινε 74-79. Ο Σορτς μείωσε άμεσα με δίποντο και στη συνέχεια, με 2:05 για το τέλος, οι διαιτητές ανακάλυψαν κι άλλο φάουλ πάνω στον Φουρνιέ, χαρίζοντας μία ακόμα φάση στον Ολυμπιακό. Ο Παπαπέτρου συνέχιζε το ρεσιτάλ του και με ένα ακόμα φάουλ αυτή τη φορά έστειλε τον Γάλλο στις βολές. 0/2 και ένα γλύστριμα από τον Γάλλο διατήρησε «ζωντανό» τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Παπαπέτρου με αισχρές αποφάσεις διατήρησε «ζωντανό» τον Ολυμπιακό. Ο διαιτητής που θα έπρεπε να έχει κρεμάσει τη σφυρίχτρα του συνέχιζε να είναι ο καλύτερος του Ολυμπιακού και με τη συμβολή του Κατραχούρα και άστοχο τρίποντο του Τολιόπουλου στην εκπνοή το ματς οδηγήθηκε σε δεύτερη παράταση.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Παναθηναϊκός έδωσε τη μπάλα στον Σορτς και αυτός έκανε τη διαφορά, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του 86-81, με 7 δικούς του πόντους και με μία βολή του Βασίλη Τολιόπουλου το σκορ έγινε 87-83. Ένα κακό σουτ του Φουρνιέ έδωσε το ριμπάουντ στους «πράσινους», με τον Έλληνα γκαρντ να είναι ο παίκτης που για μία ακόμα φορά είχε ½ και έκανε το 88-83. Ο Τολιόπουλος πήρε το αίμα του πίσω και με τρίποντο έκανε το 91-83.

Τα Δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69, 79-79, 93-86

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