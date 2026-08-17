Το «go-around» πτήσης της SKY express που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει πραγματικά

Ένα, όπως φάνηκε, σχετικά συνηθισμένο περιστατικό κατά την προσγείωση της πτήσης GQ213 της SKY express στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξελίχθηκε μέσα σε μερικές ώρες από προσωπική μαρτυρία επιβάτη σε αντικείμενο έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης.

Η ανάρτηση του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Ιάκωβου Μυλωνά, ο οποίος επέβαινε στην πτήση από το Ηράκλειο προς την Αθήνα την Κυριακή (16/08), έγινε viral. Συγκεκριμένα, περιέγραψε ότι ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στην τελική φάση της προσέγγισης, ξαφνικά επιτάχυνε και πήρε ξανά ύψος. Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι υπήρχε άλλο αεροσκάφος στον διάδρομο και πως για τον λόγο αυτόν η προσγείωση εγκαταλείφθηκε σε πρώτο χρόνο, σύμφωνα με την περιγραφή του.

Το συμβάν δεν αμφισβητείται ως προς το βασικό γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε go–around, δηλαδή ματαίωση της προσγείωσης και επαναφορά του αεροσκάφους σε άνοδο. Ωστόσο, υπάρχουν επίσημες αντιδράσεις ως προς την ερμηνεία του γεγονότος, καθώς ο Μυλωνάς έκανε λόγο για «παραλίγο σύγκρουση» και «παραλίγο τραγωδία».

«Ποιος έκανε το λάθος; Ο δικός μας πιλότος; Ο πιλότος του άλλου αεροσκάφους; Ο πύργος ελέγχου; Υπήρξε λάθος συνεννόηση; Λάθος εντολή; Λάθος εκτίμηση;», είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει, στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Τι είναι το go–around

Η ματαίωση μίας προσγείωσης δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ατυχήματος ή απώλειας ελέγχου, όπως τονίζουν άνθρωποι με γνώση του αντικειμένου, μιλώντας στο Newsbomb.

Στην αεροπορία, το go–around είναι καθιερωμένη διαδικασία κατά την οποία το αεροσκάφος διακόπτει την προσέγγιση και μεταβαίνει ξανά σε άνοδο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί για πολλούς λόγους· επειδή η προσέγγιση δεν είναι σταθερή, επειδή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες συνθήκες για ασφαλή προσγείωση, λόγω καιρού, τεχνικού ζητήματος ή διότι υπάρχει άλλη κυκλοφορία στον διάδρομο.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) προβλέπει ρητά την εκτέλεση go–around όταν η ασφαλής ολοκλήρωση της προσγείωσης δεν είναι εξασφαλισμένη, ενώ, στις διαδικασίες εκπαίδευσης των πληρωμάτων περιλαμβάνεται η ματαίωση προσγείωσης όταν αυτό απαιτείται για λόγους ασφάλειας.

Ακόμη, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) αναφέρει πως όταν υπάρχει κυκλοφορία στον διάδρομο, η ενδεδειγμένη ενέργεια είναι η εκτέλεση go–around.

Άρα, το γεγονός ότι ένα αεροπλάνο «σηκώνεται ξανά» ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στον διάδρομο, δεν σημαίνει από μόνο του ότι προηγήθηκε κίνδυνος σύγκρουσης.

Η απάντηση της ΕΕΕΚΕ

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας αντέδρασε δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η επανακύκλωση, δηλαδή το go–around, αποτελεί «απολύτως προβλεπόμενη και συνήθη διαδικασία ασφάλειας» και πως οι χαρακτηρισμοί περί «παραλίγο τραγωδίας», «παραλίγο σύγκρουσης» και «σωτηρίας από θαύμα» δεν μπορούν να τεκμηριωθούν από ένα βίντεο επιβάτη ή από προσωπικές εκτιμήσεις.

Με άλλα λόγια, η Ένωση δεν αμφισβητεί ότι το αεροσκάφος έκανε go–around, αλλά ότι από το συγκεκριμένο οπτικό υλικό δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως τα δύο αεροσκάφη βρέθηκαν σε κατάσταση άμεσης επικείμενης σύγκρουσης.

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στο αεροπορικό περιστατικό. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο διαχειριστής της ανάρτησης, Ιάκωβος Μυλωνάς, διέγραψε την επίσημη απάντηση, καθώς και τοποθετήσεις εκπροσώπων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και στη συνέχεια απέκλεισε τον λογαριασμό από τη συγκεκριμένη σελίδα.

Η Ένωση χαρακτηρίζει ως «ιδιαίτερα προβληματικό» το γεγονός ότι, κατά τη γνώμη της, παραμένουν δημόσιοι οι ισχυρισμοί περί επικείμενης αεροπορικής τραγωδίας, ενώ δεν επιτρέπεται η παράλληλη παρουσίαση της τεκμηριωμένης θέσης των επαγγελματιών του χώρου.

Για αυτόν τον λόγο προαναγγέλλει ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προστασία αυτής, των μελών της και της ορθής ενημέρωσης του κοινού.

Η απάντηση της SKY express στο Newsbomb

Η SKY express, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Newsbomb για το περιστατικό, δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχολιασμό, επισημαίνοντας ότι ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας δεν εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης της εταιρείας. Παράλληλα, παρέπεμψε ουσιαστικά στην ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι αυτή «θέτει το θέμα στην πραγματική του διάσταση».