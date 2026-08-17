Το «go-around» πτήσης της SKY express που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει πραγματικά

Η καταγγελία επιβάτη για «παραλίγο σύγκρουση αεροσκαφών», το go–around της πτήσης GQ213 από το Ηράκλειο προς την Αθήνα, η απάντηση της SKY express, η σκληρή αντίδραση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και τα ερωτήματα για το συμβάν στον διάδρομο του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Γιάννης Νικηφοράκης

Το «go-around» πτήσης της SKY express που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει πραγματικά
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα, όπως φάνηκε, σχετικά συνηθισμένο περιστατικό κατά την προσγείωση της πτήσης GQ213 της SKY express στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξελίχθηκε μέσα σε μερικές ώρες από προσωπική μαρτυρία επιβάτη σε αντικείμενο έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης.

Η ανάρτηση του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Ιάκωβου Μυλωνά, ο οποίος επέβαινε στην πτήση από το Ηράκλειο προς την Αθήνα την Κυριακή (16/08), έγινε viral. Συγκεκριμένα, περιέγραψε ότι ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στην τελική φάση της προσέγγισης, ξαφνικά επιτάχυνε και πήρε ξανά ύψος. Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι υπήρχε άλλο αεροσκάφος στον διάδρομο και πως για τον λόγο αυτόν η προσγείωση εγκαταλείφθηκε σε πρώτο χρόνο, σύμφωνα με την περιγραφή του.

Το συμβάν δεν αμφισβητείται ως προς το βασικό γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε go–around, δηλαδή ματαίωση της προσγείωσης και επαναφορά του αεροσκάφους σε άνοδο. Ωστόσο, υπάρχουν επίσημες αντιδράσεις ως προς την ερμηνεία του γεγονότος, καθώς ο Μυλωνάς έκανε λόγο για «παραλίγο σύγκρουση» και «παραλίγο τραγωδία».

«Ποιος έκανε το λάθος; Ο δικός μας πιλότος; Ο πιλότος του άλλου αεροσκάφους; Ο πύργος ελέγχου; Υπήρξε λάθος συνεννόηση; Λάθος εντολή; Λάθος εκτίμηση;», είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει, στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Τι είναι το go–around

Η ματαίωση μίας προσγείωσης δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ατυχήματος ή απώλειας ελέγχου, όπως τονίζουν άνθρωποι με γνώση του αντικειμένου, μιλώντας στο Newsbomb.

Στην αεροπορία, το go–around είναι καθιερωμένη διαδικασία κατά την οποία το αεροσκάφος διακόπτει την προσέγγιση και μεταβαίνει ξανά σε άνοδο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί για πολλούς λόγους· επειδή η προσέγγιση δεν είναι σταθερή, επειδή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες συνθήκες για ασφαλή προσγείωση, λόγω καιρού, τεχνικού ζητήματος ή διότι υπάρχει άλλη κυκλοφορία στον διάδρομο.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) προβλέπει ρητά την εκτέλεση go–around όταν η ασφαλής ολοκλήρωση της προσγείωσης δεν είναι εξασφαλισμένη, ενώ, στις διαδικασίες εκπαίδευσης των πληρωμάτων περιλαμβάνεται η ματαίωση προσγείωσης όταν αυτό απαιτείται για λόγους ασφάλειας.

Ακόμη, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) αναφέρει πως όταν υπάρχει κυκλοφορία στον διάδρομο, η ενδεδειγμένη ενέργεια είναι η εκτέλεση go–around.

Άρα, το γεγονός ότι ένα αεροπλάνο «σηκώνεται ξανά» ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στον διάδρομο, δεν σημαίνει από μόνο του ότι προηγήθηκε κίνδυνος σύγκρουσης.

Η απάντηση της ΕΕΕΚΕ

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας αντέδρασε δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η επανακύκλωση, δηλαδή το go–around, αποτελεί «απολύτως προβλεπόμενη και συνήθη διαδικασία ασφάλειας» και πως οι χαρακτηρισμοί περί «παραλίγο τραγωδίας», «παραλίγο σύγκρουσης» και «σωτηρίας από θαύμα» δεν μπορούν να τεκμηριωθούν από ένα βίντεο επιβάτη ή από προσωπικές εκτιμήσεις.

Με άλλα λόγια, η Ένωση δεν αμφισβητεί ότι το αεροσκάφος έκανε go–around, αλλά ότι από το συγκεκριμένο οπτικό υλικό δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως τα δύο αεροσκάφη βρέθηκαν σε κατάσταση άμεσης επικείμενης σύγκρουσης.

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στο αεροπορικό περιστατικό. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο διαχειριστής της ανάρτησης, Ιάκωβος Μυλωνάς, διέγραψε την επίσημη απάντηση, καθώς και τοποθετήσεις εκπροσώπων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και στη συνέχεια απέκλεισε τον λογαριασμό από τη συγκεκριμένη σελίδα.

Η Ένωση χαρακτηρίζει ως «ιδιαίτερα προβληματικό» το γεγονός ότι, κατά τη γνώμη της, παραμένουν δημόσιοι οι ισχυρισμοί περί επικείμενης αεροπορικής τραγωδίας, ενώ δεν επιτρέπεται η παράλληλη παρουσίαση της τεκμηριωμένης θέσης των επαγγελματιών του χώρου.

Για αυτόν τον λόγο προαναγγέλλει ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προστασία αυτής, των μελών της και της ορθής ενημέρωσης του κοινού.

Η απάντηση της SKY express στο Newsbomb

Η SKY express, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Newsbomb για το περιστατικό, δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχολιασμό, επισημαίνοντας ότι ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας δεν εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης της εταιρείας. Παράλληλα, παρέπεμψε ουσιαστικά στην ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι αυτή «θέτει το θέμα στην πραγματική του διάσταση».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα σε εστιατόριο του Ισραήλ - Τι δεν έφαγε

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου σώζει άνδρα από πνιγμό - Βίντεο

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό μετά από βύθιση σκάφους στη μαρίνα Σάνη

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:  Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Τροιζήνα: Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση - Εξετάζεται η εμπλοκή σε 9 ακόμη εμπρησμούς

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Αυτό που είδαν κάτω από παγόβουνο τους άφησε άναυδους

21:02NEWSBOMB

Χαλκιδική: Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο SEATRAC στα Νέα Φλογητά

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κυκλοφορούσε με τρία μαχαίρια – Δήλωσε άστεγος και ότι τα έχει για προστασία

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφιέρωμα του «Le Point» στον Πιερρακάκη: «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν: Αμερικανός στρατηγός θα επιβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς

20:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ

20:26LIFESTYLE

Θάνατος Χέιντεν Πανετιέρ: Δεν υπάρχουν σημάδια τραυματισμού - Τι έδειξε η νεκροψία

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα - Πού θα τα δείτε

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «παρακολουθεί τα UFO» από το 2023, σύμφωνα με αποκάλυψη του Euronews

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ψάρεψε παράνομα 45 κιλά μύδια – Χειροπέδες σε 51χρονο

20:11LIFESTYLE

Εμφάνιση «έκπληξη» του Κάνιε Γουέστ στην Αγία Πετρούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε σπίτια - 3 νεκροί

14:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 39χρονη στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αρκαδία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Αυτό που είδαν κάτω από παγόβουνο τους άφησε άναυδους

14:52LIFESTYLE

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

19:55LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Γείτονας περιγράφει τις δραματικές ώρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής ηθοποιού - «Είχαν σκυμμένα τα κεφάλια»

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να το κανονίσει

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή νεροποντή στα Ιωάννινα: «Ποτάμι» μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

18:47LIFESTYLE

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην Μπόνι Τάιλερ - «Πάντα σταρ, ποτέ ντίβα» - Εικόνες

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:  Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ