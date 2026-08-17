Γαστούνη: Αφέθηκε ελεύθερος ο 16χρονος αδερφός του 18χρονου δραπέτη

Snapshot Ο 16χρονος αδερφός του 18χρονου δραπέτη αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν εντολής εισαγγελέα.

Οι τρεις Ρομά που βοήθησαν στη δραπέτευση ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία.

Κατά την επίθεση στο Τμήμα Πηνειού τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές.

Οι δράστες της επίθεσης είναι ένας 23χρονος, ένας 22χρονος και ένας 20χρονος.

Σε βάρος του 23χρονου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση ποινής φυλάκισης από το Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων Πατρών. Snapshot powered by AI

Εντολή να αφεθεί ελεύθερος ο 16χρονος αδερφός του 18χρονου που δραπέτευσε με τη βοήθεια τριών άλλων Ρομά, έδωσε ο εισαγγελέας Υπηρεσίας της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας - Π.Ε. Αμαλιάδας.

Ο 16χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό των τριών Ρομά που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς έξω από το Τμήμα Πηνειού, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, προκειμένου να απελευθερώσουν τον 18χρονο που είχε προσαχθεί.

Οι τρεις δράστες ταυτοποιήθηκαν και μαζί με τον 18χρονο που διέφυγε, ανατούνται για να συλληφθούν από την αστυνομία.

Οι Ρομά κατά την επίθεση που πραγματοποίησαν τραυμάτισαν δύο αστυνομικούς ενώ προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΣΚΑΪ οι τρεις Ρομά που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και ταυτοποιήθηκαν είναι ένας 23χρονος, ένας 22χρονος και ένας 20χρονος. Σε βάρος του 23χρονου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση ποινής φυλάκισης από το Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων Πατρών.

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