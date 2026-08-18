Πάρος: «Η απόλυσή του ήταν μονόδρομος» – Τι λέει ο εργοδότης του οδηγού ταξί για τον διαπληκτισμό

Στη Δικαιοσύνη έχει προσφύγει ο 70χρονος υπάλληλος της εταιρίας ενοικιάσεων οχημάτων για την άγρια συμπλοκή στην Πάρο για μία θέση στάθμευσης, όταν οδηγός ταξί του επιτέθηκε και τον έπιασε από τον λαιμό, με τον 70χρονο να αντιδρά και να τον χτυπά με το κράνος του.

«Ήρθε και ζήτησε συγγνώμη σαν βρεγμένη γάτα. Εγώ του είπα ‘όχι, δεν μπορώ να σε συγχωρήσω εγώ. Για να το σκεφτώ λίγο, πρέπει να βγεις να πεις την αλήθεια, να ζητήσεις συγγνώμη απ’ όλη την Πάρο και από τους ξένους που ήταν εδώ γύρω και βλέπανε τον καυγά’. Την Πάρο ντρόπιασε, όχι εμένα».

Το συμβάν

Η ένταση ξεκίνησε με αφορμή την στάθμευση «γουρούνας» στον χώρο της πιάτσας ταξί, στη Νάουσα. Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα και η κατάσταση ξέφυγε.

Όλα αυτά μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών. Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσαν αντιδράσεις στο νησί. Το βίαιο επεισόδιο καταδίκασε ο εργοδότης του οδηγού ταξί που έλυσε τη συνεργασία μαζί του.

«Είναι 20 ταξί που σταματάνε εδώ, κανένας δεν μιλάει. Μόνος αυτός μιλούσε. Παραλαβή και παράδοση. Μόνο αυτό κάνουμε. Δεν παρκάρουμε εδώ. Τα μάζεψε κι έφυγε, διότι εδώ αποκλείεται να βρει δουλειά ξανά», λέει ο 70χρονος.

Ο οδηγός δηλώνει μετανιωμένος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ο ηλικιωμένος τον προκάλεσε και επιτέθηκε πρώτος μετά από έντονη λογομαχία.

«Τον έδιωξα γιατί το συμβάν πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Δέχθηκα από απειλητικά τηλεφωνήματα, μέχρι ανώνυμα, επώνυμα, απειλητικά μηνύματα. Σαν επιχείρηση είμαστε κατά της βίας, το καταδικάζουμε. Η απόλυσή του ήταν μονόδρομος», λέει ο εργοδότης του οδηγού ταξί.

Σε βάρος του οδηγού ταξί έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

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