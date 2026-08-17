Πάρος: «Θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει» – Ξεσπά ο 71χρονος μετά το επεισόδιο με τον οδηγό ταξί

Τι υποστηρίζει ο υπάλληλος για τις μπουνιές, το κράνος και τη συγγνώμη που δεν αποδέχθηκε – Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Πάρος: «Θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει» – Ξεσπά ο 71χρονος μετά το επεισόδιο με τον οδηγό ταξί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 71χρονος υπάλληλος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επεισόδιο με οδηγό ταξί στην Πάρο, δηλώνοντας πως φοβήθηκε για τη ζωή του.
  • Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο οδηγός ταξί επιτέθηκε σε τουρίστρια και στη συνέχεια επιτέθηκε στον υπάλληλο, ο οποίος απάντησε με αυτοάμυνα.
  • Ο ηλικιωμένος αρνήθηκε να δεχθεί τη συγγνώμη του οδηγού ταξί, απαιτώντας δημόσια απολογία.
  • Έχει υποβληθεί μήνυση και έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του οδηγού ταξί.
  • Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για την πιστοποίηση της σοβαρότητας των τραυμάτων του 71χρονου.
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Τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου με οδηγό ταξί στην Πάρο, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, περιέγραψε ο 71χρονος υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, υποστηρίζοντας ότι φοβήθηκε ακόμη και για τη ζωή του.

Μιλώντας στην κάμερα του Alpha, ο ηλικιωμένος άνδρας περιέγραψε τα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής: «Με χτύπησε στα μάτια δύο-τρεις φορές, μου έδωσε μπουνιές. Φοβήθηκα, θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει. Μου έχει αφήσει σημάδια στο πρόσωπο και στο χέρι έχω μελανιές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αφορμή για το επεισόδιο δόθηκε την ώρα που τουρίστες επέστρεφαν μια «γουρούνα» στην επιχείρηση όπου εργάζεται: «Ήρθαν οι τουρίστες να βάλουν τη γουρούνα μέσα, εγώ κατέβηκα για να ανοίξω την αλυσίδα για να μπούνε. Αυτός ήταν κάπου εδώ και έσπρωχνε τη Βελγίδα. Της είπε να πετάξει τη γουρούνα έξω, την έσπρωξε και μόλις με είδε άρχισε και φώναζε».

«Τον χτύπησα σε άμυνα»

Στο οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, ο 71χρονος εμφανίζεται να καταφέρει χτυπήματα στον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως επρόκειτο για ενέργεια αυτοάμυνας: «Εγώ τον χτύπησα σε άμυνα. Θα με είχε αποτελειώσει έτσι όπως με είχε πιάσει από τον λαιμό. Τι άλλο να έκανα, να τον άφηνα; Αμύνθηκα».

Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση – Αρνήθηκε τη συγγνώμη

Ο 71χρονος έχει ήδη υποβάλει μήνυση, ενώ αποκάλυψε ότι ο εμπλεκόμενος οδηγός τον επισκέφθηκε προκειμένου να απολογηθεί. Ωστόσο, ο ίδιος δεν έκανε δεκτή τη χειρονομία: «Έκανα μήνυση. Ήρθε χτες και μου ζήταγε συγγνώμη, αλλά του είπα “δεν σε συγχωρώ. Πρώτα θα βγεις να ζητήσεις δημόσια συγγνώμη στην Πάρο”».

Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, εναντίον του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του 71χρονου, ώστε η σχετική έκθεση να πιστοποιήσει τη σοβαρότητα των τραυμάτων του πριν τη διαβίβαση του φακέλου στον εισαγγελέα για την άσκηση δίωξης και τον ορισμό δικασίμου.

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