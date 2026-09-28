Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

Ποιες κατηγορίες οδηγών και οχημάτων δεν πληρώνουν διόδια

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η διέλευση από διόδια είναι δωρεάν για μόνιμους κατοίκους συγκεκριμένων δήμων, ανέργους με όχημα στο όνομά τους, άτομα με αναπηρία και οχήματα άμεσης ανάγκης ή κρατικών υπηρεσιών.
  • Τα οχήματα άμεσης ανάγκης όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και περιπολικά απαλλάσσονται από τα διόδια για κάθε είδους αποστολή.
  • Η αίτηση για απαλλαγή γίνεται ηλεκτρονικά και απαιτεί υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών όπως ταυτότητα, εκκαθαριστικό, άδεια κυκλοφορίας και κάρτα ανεργίας ή δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ.
  • Η απαλλαγή ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο όχημα και στα διόδια όπου προβλέπεται, ενώ η αναγνώριση γίνεται ηλεκτρονικά ή με επίδειξη δικαιολογητικών σε χειροκίνητα γκισέ.
  • Κρατικά και διπλωματικά οχήματα με ειδικές πινακίδες εξαιρούνται επίσης από την πληρωμή των διοδίων βάσει διεθνών συμβάσεων.
Snapshot powered by AI

Υποχρεωτική είναι η καταβολή διοδίων τελών, με τη χρήση του ελληνικού αυτοκινητοδρόμου, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο και εφαρμόζονται από τις εταιρείες διαχείρισης.

Οι εν λόγω ελαφρύνσεις αφορούν κατά κύριο λόγο ευπαθείς ομάδες, κρατικές υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και ειδικές συνθήκες. Λόγω της ανόδου των τιμών, ένας σημαντικός αριθμός οδηγών έχει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί από την πληρωμή, εφόσον πληροί τα κριτήρια και ολοκληρώσει την ψηφιακή διαδικασία αίτησης.

Οι δικαιούχοι δωρεάν διοδίων

  • Μόνιμοι κάτοικοι συγκεκριμένων Δήμων που γειτνιάζουν με σταθμούς διοδίων (κυρίως σε Εγνατία Οδό και κάθετους άξονες). Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και, όταν εγκριθεί, το όχημα περνά χωρίς χρέωση στα τοπικά διόδια.
  • Άνεργοι οδηγοί, εφόσον το όχημα είναι στο όνομά τους και το οδηγούν οι ίδιοι, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
  • Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή οχήματα που τα εξυπηρετούν, με Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ (ή ειδική ταυτότητα αναπήρου πολέμου, όπου προβλέπεται). Σε πολλούς αυτοκινητόδρομους εκδίδεται ειδική ηλεκτρονική κάρτα/καταχώριση για ατελή διέλευση.

Οχήματα Άμεσης Ανάγκης και δημόσιων υπηρεσιών

Τα οχήματα που ανήκουν σε φορείς άμεσης επέμβασης και έκτακτης ανάγκης δεν πληρώνουν διόδια, καθώς η αποστολή τους είναι ζωτικής σημασίας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

  • Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
  • Πυροσβεστικά οχήματα
  • Αστυνομικά περιπολικά
  • Οχήματα Πολιτικής Προστασίας
  • Οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων

Η απαλλαγή ισχύει για κάθε τύπο αποστολής, είτε πρόκειται για περιστατικά έκτακτης ανάγκης είτε για μετακινήσεις υπηρεσιακής φύσης. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οχήματα οδικής βοήθειας εντάσσονται στις εξαιρέσεις, αρκεί να φέρουν τα διακριτικά τους και να βρίσκονται σε αποστολή.

Οχήματα κρατικών και διπλωματικών αρχών

Εξαιρούνται επίσης τα κρατικά οχήματα με ειδικές πινακίδες (π.χ. Υπουργείων, Βουλής, Εθνικής Άμυνας) καθώς και διπλωματικά οχήματα που φέρουν τις αντίστοιχες πινακίδες (CD – Corps Diplomatique).

Οι εξαιρέσεις αυτές βασίζονται σε διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς που αναγνωρίζονται από το κράτος και τις διαχειρίστριες εταιρείες.

Τα δικαιολογητικά (σε PDF/JPG)

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας (για απόδειξη μόνιμης κατοικίας).
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (στο οποίο θα «δεθεί» η απαλλαγή).
  • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (μόνο για την κατηγορία ανέργων).
  • Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ (για την κατηγορία ΑμεΑ). Σε ορισμένους δρόμους γίνεται και έκδοση/ενεργοποίηση ηλεκτρονικής κάρτας ΑμεΑ.

Η μεταφόρτωση αρχείων είναι υποχρεωτική για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση.

Διαδικασία αίτησης — βήμα προς βήμα

Επίλεξε την κατηγορία σου: Μόνιμος κάτοικος / Άνεργος / ΑμεΑ.

Μπες στην αρμόδια πλατφόρμα:

  • Για μόνιμους κατοίκους (Εγνατία & κάθετοι άξονες) στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΔΕ) ή μέσω gov.gr.
  • Για ΑμεΑ, έλεγξε τη σελίδα του οδικού άξονα (π.χ. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου) για ηλεκτρονική κάρτα ΑμεΑ/καταχώριση.
  • Για ανέργους, όπου προβλέπεται, η διέλευση γίνεται με επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή/και με αντίστοιχη ηλεκτρονική καταχώριση, ανά οδό.

Φτιάξε τον φάκελο των αρχείων (PDF/JPG): ταυτότητα, εκκαθαριστικό, άδεια κυκλοφορίας, κάρτα ανεργίας/Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ (ανά περίπτωση).

Υπέβαλε την αίτηση με τα στοιχεία σου και το Αρ. Κυκλοφορίας του οχήματος. Κατέβασε/φύλαξε την απόδειξη υποβολής.

Περίμενε την έγκριση. Μετά την έγκριση, η απαλλαγή «δένει» στην πινακίδα ή/και εκδίδεται κάρτα (όπου απαιτείται). Σε χειροκίνητους θαλάμους μπορεί να ζητηθεί επίδειξη κάρτας ανεργίας/Δελτίου ΑμεΑ.

Τι ισχύει κατά τη διέλευση

  • Η απαλλαγή ισχύει μόνο για το όχημα που δηλώθηκε.
  • Σε πολλούς δρόμους, η αναγνώριση γίνεται αυτόματα μέσω πινακίδας· σε χειροκίνητα γκισέ ενδέχεται να γίνει έλεγχος δικαιολογητικών.
  • Η απαλλαγή αφορά το διόδιο τέλος του σταθμού όπου προβλέπεται — δεν μεταφέρεται σε άλλους δρόμους αν δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε strip club στο Ντιτρόιτ: Τρεις νεκροί, τέσσερις τραυματίες

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτούνται οι συνήγοροι της 56χρονης γιατρού - Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πώς να εντάξετε το διαβατήριό σας στο Gov.gr Wallet

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σε κάθειρξη 10 ετών καταδικάστηκαν τρεις Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την απαγωγή και την δολοφονία του φοιτητή Τζούλιο Ρετζένι

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για Καρυστιανού: «Ασκεί νομιμότατα την ιατρική - Ο έλεγχος είναι καλοδεχούμενος»

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ - 13 νεκροί

21:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι είδαν μία δόση στη διπλή καταβολή - Τι να κάνουν όσοι δεν έλαβαν χρήματα

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μετά από δύο μήνες έσβησε πυρκαγιά στα νοτιοδυτικά - Έκαψε 420.000 στρέμματα

20:48ΚΟΣΜΟΣ

SpaceX: Η στιγμή που ο πύραυλος Starship του Έλον Μασκ προσγειώθηκε φλεγόμενος στον Ειρηνικό Ωκεανό - Δείτε βίντεο

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Βάνδαλοι προκάλεσαν ζημιές σε ΕΠΑΛ της Καλαμάτας: Είχε μόλις ανακαινιστεί – Εξοργιστικές φωτογραφίες, έσπασαν διαδραστικούς πίνακες και τζάμια, πέταξαν θρανία στο προαύλιο

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε υπνηλία μετά το γεύμα; Γιατί συμβαίνει και πώς να την περιορίσετε

20:14ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα»: Αυτοκτόνησε απόστρατος αστυνομικός σε διαδήλωση στην Άγκυρα - Σοκαριστικό βίντεο

20:01LIFESTYLE

«Έσκασε» η πρώτη αλλαγή της σεζόν - Σε νέα ώρα ο Νίκος Μάνεσης

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Έκανε τζετ σκι σε πλημμυρισμένη λεωφόρο στη Μπανγκόκ

19:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών: 400 επιτυχόντες δεν έκαναν εγγραφή - Η ακρίβεια και η στέγη οι βασικές αιτίες

19:32ΕΛΛΑΔΑ

«Ήμουν μεθυσμένος», λέει ο 38χρονος για τις απειλές σε βάρος της πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα - Έστησε καρτέρι και την πυροβόλησε

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια - Ιατρός συνταγογραφούσε τα φάρμακα και μετά τα χορηγούσε στους ασθενείς

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

19:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαία Μίεζα: Εντυπωσιάζουν οι νέες εικόνες από το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτούνται οι συνήγοροι της 56χρονης γιατρού - Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα σας κόψω τα χέρια», φέρεται να φώναζε δασκάλα σε μαθητές νηπιαγωγείου - Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Λίμα: Ακρωτηριάστηκε το πόδι του ποδοσφαιριστή από το σοβαρό τροχαίο - Διέφυγε τον κίνδυνο

14:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ισχυροί βοριάδες και καταιγίδες - Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο 24ωρο

21:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι είδαν μία δόση στη διπλή καταβολή - Τι να κάνουν όσοι δεν έλαβαν χρήματα

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια - Ιατρός συνταγογραφούσε τα φάρμακα και μετά τα χορηγούσε στους ασθενείς

20:48ΚΟΣΜΟΣ

SpaceX: Η στιγμή που ο πύραυλος Starship του Έλον Μασκ προσγειώθηκε φλεγόμενος στον Ειρηνικό Ωκεανό - Δείτε βίντεο

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλαγές από 1η Οκτωβρίου - Τι θα ισχύει για το χειμερινό ωράριο

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε υπνηλία μετά το γεύμα; Γιατί συμβαίνει και πώς να την περιορίσετε

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για Καρυστιανού: «Ασκεί νομιμότατα την ιατρική - Ο έλεγχος είναι καλοδεχούμενος»

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κόρη των γιατρών ήταν παρούσα στην Καρνεάδου - Το τηλεφώνημα και η απάντησή της

19:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαία Μίεζα: Εντυπωσιάζουν οι νέες εικόνες από το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

20:01LIFESTYLE

«Έσκασε» η πρώτη αλλαγή της σεζόν - Σε νέα ώρα ο Νίκος Μάνεσης

14:00LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά το κορίτσι που «έμεινε για πάντα παιδί» στη μεγάλη οθόνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ