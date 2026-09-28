Απίστευτο βίντεο: Έκανε τζετ σκι σε πλημμυρισμένη λεωφόρο στη Μπανγκόκ

Snapshot Ένας 27χρονος άνδρας στη Μπανγκόκ συνελήφθη γιατί έκανε τζετ σκι σε πλημμυρισμένη λεωφόρο, προκαλώντας δημόσια αναστάτωση.

Ο αναβάτης τιμωρήθηκε με πρόστιμο, ποινή φυλάκισης με αναστολή και ένα έτος επιτήρησης από το Δημοτικό Δικαστήριο Βόρειας Μπανγκόκ.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε έδειχνε τον άνδρα να επιταχύνει και να προκαλεί κύματα που έφταναν σε σπίτια και πεζοδρόμια.

Η αστυνομία κατηγόρησε και τον άνθρωπο που τράβηξε το βίντεο για συνέργεια στο αδίκημα.

Η σύλληψη έγινε από την αστυνομία του Μακκάσαν για πρόκληση δημόσιας αναστάτωσης και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας που οδηγούσε τζετ σκι μέσα στα νερά σε πλημμυρισμένο δρόμο της Μπανγκόκ, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πρόκληση δημόσιας όχλησης, με το βίντεο να κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ένας 27χρονος άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Σορν Κέαντσιρι, τιμωρήθηκε στη συνέχεια με πρόστιμο, ποινή φυλάκισης με αναστολή και ένα έτος επιτήρησης από το Δημοτικό Δικαστήριο Βόρειας Μπανγκόκ.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα ταϊλανδικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τον οδηγό να επιταχύνει και να κάνει απότομες στροφές, προκαλώντας κύματα προς τα σπίτια κατά μήκος του δρόμου.

Το βίντεο έδειχνε τον αναβάτη να περνάει από ένα πλημμυρισμένο τμήμα του δρόμου, με το νερό να εκτοξεύεται στα πεζοδρόμια, στα σκαλοπάτια της πεζογέφυρας και στους τοίχους κατά μήκος του δρόμου.

Στο βίντεο ακούγεται ο άνθρωπος που το τραβούσε να λέει: «Ωραία… ωραία. Πήγαινε ευθεία, πήγαινε ευθεία. Πήγαινε ευθεία μέχρι το τέλος.»

Η αστυνομία του Μακκάσαν συνέλαβε τον μοτοσικλετιστή και τον κατηγόρησε για πρόκληση δημόσιας αναστάτωσης και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο κατηγορήθηκε επίσης για συνέργεια στον μοτοσικλετιστή κατά τη διάπραξη του αδικήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

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