Ο πύραυλος Starship της SpaceX έφτασε σε τροχιά για πρώτη φορά, αφού ένας από τους κινητήρες χάλασε

Η εκτόξευση του πυραύλου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ιδιαίτερας φιλόδοξης αποστολής της εταιρείας του Έλον Μασκ να αναπτύξει μια πρώτη παρτίδα δορυφόρων Starlink.

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ο πύραυλος Starship της SpaceX έφτασε σε τροχιά για πρώτη φορά, αφού ένας από τους κινητήρες χάλασε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πύραυλος Starship της SpaceX πέτυχε για πρώτη φορά να εισέλθει σε τροχιά, παρά τη βλάβη ενός από τους τρεις κινητήρες του.
  • Το Starship εκτόξευσε 26 δορυφόρους Starlink νέας γενιάς σε ύψος περίπου 269 χλμ., με τη δυνατότητα διαχείρισης 10 φορές περισσότερων δεδομένων από τους προηγούμενους δορυφόρους V2.
  • Η αποστολή προορίζεται να διαρκέσει περίπου 10 ώρες, με πρόωρη επιστροφή στη Γη λόγω αλλαγής σχεδίων.
  • Η επιτυχία της τροχιακής εκτόξευσης αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα, το οποίο είχε καθυστερήσει σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του Έλον Μασκ.
  • Κρίσιμο στοιχείο της αποστολής είναι η ασφαλής επιστροφή και προσθαλάσσωση του πυραύλου με ελεγχόμενο τρόπο στον Ειρηνικό Ωκεανό.
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Ο πύραυλος επόμενη γενιάς Starship της SpaceX απογειώθηκε τη Δευτέρα από το Τέξας και κατάφερε να μπει σε τροχιά για πρώτη φορά, παρά το γεγονός ότι ένας από τους κινητήρες του υπέστη βλάβη, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η εκτόξευση του πυραύλου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ιδιαίτερας φιλόδοξης αποστολής της εταιρείας του Έλον Μασκ να αναπτύξει μια πρώτη παρτίδα δορυφόρων Starlink.

Δείτε την στιγμή της εκτόξευσης:

Το μη επανδρωμένο όχημα, ύψους περίπου 40 ορόφων, το οποίο αποτελούνταν από τον πύραυλο-ενισχυτή Super Heavy και το κύριο σκάφος Starship, απογειώθηκε από την Starbase, την πόλη στο Τέξας που έχει στο επίκεντρο της το πρόγραμμα ανάπτυξης και εκτόξευσης πυραύλων της SpaceX.

Ωστόσο, μόλις έφτασε στο διάστημα, ένας από τους τρεις κύριους κινητήρες του Starship έσβησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Ως αποτέλεσμα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Νταν Χούοτ, ανακοίνωσε, αρχικά, ότι ο πύραυλος αδυνατούσε να φτάσει σε τροχιά.

Αλλά λίγα λεπτά αργότερα, ο Χουότ αναθεώρησε την εκτίμηση του, αφού οι μηχανικοί τον ενημέρωσαν ότι το σκάφος μπορούσε ακόμα να επιχειρήσει να ενεργοποιήσει έναν βασικό κινητήρα, που θα του επέτρεπε να συνεχίσει την πορεία του προς την τροχιά.

Μόλις μπήκε σε τροχιά, το Starship άρχισε να εκτοξεύει έναν-έναν 26 δορυφόρους Starlink νέας γενιάς, σε υψόμετρο περίπου 269 χλμ.

Δείτε live:

Το ταξίδι του Starship, το οποίο κατασκευάστηκε για να εκτοξεύει δορυφόρους Starlink της SpaceX και για να μεταφέρει μελλοντικές αποστολές της NASA στη Σελήνη, αναμενόταν να διαρκέσει 10 ώρες, πριν τελικά προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό δυτικά της Χιλής.

Ωστόσο, ο παρουσιαστής της ζωντανής μετάδοσης της SpaceX ανακοίνωσε ότι το Starship θα επιστρέψει στη Γη νωρίτερα από το προγραμματισμένο. «Φαίνεται ότι θα περάσουμε τον πρώτο μας σταθμό ελέγχου και θα επιστρέψουμε νωρίτερα», είπε. «Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει απλώς ότι δεν θα κάνουμε τόσες πολλές τροχιές γύρω από τη Γη».

Γιατί η εκτόξευση αποτελεί βασικό ορόσημα για την SpaceX

Η επίτευξη της τροχιάς αποτελεί ένα βασικό ορόσημο για κάθε νέο πύραυλο που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ωφέλιμα φορτία στο διάστημα. Για το Starship, ωστόσο, ήταν ένα επίτευγμα που καθυστέρησε σημαντικά, καθώς ο Έλον Μασκ είχε κάποτε προβλέψει ότι θα η εταιρεία του θα το είχε καταφέρει μέχρι το 2022. Η εκτόξευση της Δευτέρας είναι η 14η δοκιμαστική πτήση του Starship.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εκτόξευση των νέων δορυφόρων V3 Starlink της SpaceX ισοδυναμεί με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε προβλεπόμενα έσοδα για το τμήμα Starlink της εταιρείας.

Σύμφωνα με την SpaceX, οι δορυφόροι Starlink V3 της συγκεκριμένης αποστολής μπορούν να διαχειριστούν 10 φορές περισσότερα δεδομένα από τους προκατόχους τους, τους μίνι-δορυφόρους V2, τους οποίους η εταιρεία εκτοξεύει με τους πυραύλους Falcon 9, που αποτελούν το βασικό της μέσο.

Επιδιώκοντας να αναπτύξει τον δορυφορικό του σχηματισμό ευρυζωνικής σύνδεσης με ταχύτερο ρυθμό, ο Μασκ επιθυμεί να εκτοξεύει τους V3 σε παρτίδες των 60 ανά εκτόξευση, μόλις το Starship τεθεί σε τακτική λειτουργία — ένας στόχος που τώρα επιδιώκει να επιτύχει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ένας κρίσιμος στόχος για την 14η αποστολή του Starship θα είναι η επιβίωση του πυραύλου κατά την πτήση επιστροφής του στη Γη, ξεκινώντας με την ενεργοποίηση ενός κινητήρα Raptor για να βγει εκτός τροχιάς ενώ βρίσκεται ακόμη στο διάστημα και στην συνέχεια να βρει την ακριβή γωνία για να μπορέσει να εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα.

Η τελική ελεγχόμενη κάθοδος του διαστημικού σκάφους έχει σχεδιαστεί ώστε να κορυφωθεί με έναν ελιγμό των προωθητήρων που θα αναστρέψει το σκάφος κάθετα, έτσι ώστε να προσγειωθεί στη θάλασσα με την πλώρη προς τα πάνω.

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