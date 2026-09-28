Καλαμάτα: Βάνδαλοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε ΕΠΑΛ – Είχε μόλις ανακαινιστεί

Snapshot Άγνωστοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο ΕΠΑΛ παραλίας Καλαμάτας τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι δράστες διέλυσαν 5 αίθουσες, έσπασαν 18 παράθυρα, 3 διαδραστικούς πίνακες και πέταξαν θρανία στο προαύλιο.

Καταστράφηκαν επίσης μπρίζες, διακόπτες και διπλά τζάμια παραθύρων.

Το σχολικό συγκρότημα είχε πρόσφατα ανακαινιστεί το καλοκαίρι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Οι ανακαινισμένοι χώροι παραδόθηκαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς πριν τις ζημιές. Snapshot powered by AI

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ παραλίας στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με το messinialive, οι ζημιές έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους άγνωστους να διαλύουν 5 αίθουσες, σπάζοντας ό,τι υπήρχε και πετώντας μέχρι και τα θρανία στο προαύλιο.

Από τη μανία των δραστών δεν ξέφυγαν ούτε οι διαδραστικοί πίνακες που υπήρχαν στο σχολείο, ούτε και τα διπλά τζάμια των παραθύρων, τα οποία έσπασαν.

Συνολικά έσπασαν 18 παράθυρα, 3 διαδραστικούς πίνακες, πέταξαν θρανία και καθίσματα στο προαύλιο και κατέστρεψαν μπρίζες και διακόπτες.

Ζημιές σε ΕΠΑΛ της Καλαμάτας messinialive

Ζημιές σε ΕΠΑΛ της Καλαμάτας messinialive

Ζημιές σε ΕΠΑΛ της Καλαμάτας messinialive

Ζημιές σε ΕΠΑΛ της Καλαμάτας messinialive

Το σχολικό συγκρότημα είχε υποβληθεί το καλοκαίρι σε εκτεταμένες παρεμβάσεις, με το τοπικό μέσο να αναφέρει ότι η ανακαίνιση έγινε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και οι χώροι παραδόθηκαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Διαβάστε επίσης