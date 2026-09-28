Ιταλία: Σε κάθειρξη 10 ετών καταδικάστηκαν τρεις Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την δολοφονία φοιτητή

Snapshot Τρεις Αιγύπτιοι αξιωματικοί καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 10 ετών από δικαστήριο της Ρώμης για τη δολοφονία του Ιταλού φοιτητή Τζούλιο Ρετζένι το 2016 στο Κάιρο.

Ο Τζούλιο Ρετζένι απήχθη και βασανίστηκε πριν βρεθεί νεκρός με σοβαρά τραύματα, ενώ ερευνούσε τα συνδικάτα στην Αίγυπτο.

Η δίκη έγινε ερήμην καθώς οι κατηγορούμενοι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως, και ένας από τους τέσσερις αρχικά κατηγορούμενους αθωώθηκε.

Η ιταλική ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή κατέληξε ότι οι αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας ευθύνονται για την απαγωγή και δολοφονία, ενώ η αιγυπτιακή δικαιοσύνη φέρεται να παρεμπόδισε την έρευνα.

Ο γενικός εισαγγελέας της Αιγύπτου είχε απαλλάξει τους υπόπτους από κάθε ευθύνη το 2020, κλείνοντας την υπόθεση στην Αίγυπτο. Snapshot powered by AI

Δικαστήριο της Ρώμης έκρινε σήμερα ενόχους τρεις Αιγύπτιους αξιωματικούς των υπηρεσιών ασφαλείας για τη δολοφονία του Ιταλού μεταπτυχιακού φοιτητή Τζούλιο Ρετζένι πριν από δέκα χρόνια στο Κάιρο, μια υπόθεση που προκάλεσε διπλωματική κρίση στις σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και Αιγύπτου.

Οι αξιωματικοί, που δικάζονταν ερήμην, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 10 ετών ο καθένας, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βρισκόταν στο ακροατήριο.

Συγγενείς και φίλοι του Τζούλιο Ρετζένι, οι οποίοι βρέθηκαν στο δικαστήριο την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση, έμειναν σιωπηλοί.

Οι γονείς του Τζούλιο, Κλαούντιο και Πάολα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης AP

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2016, όταν ο Τζούλιο Ρετζένι, 28 ετών εκείνη την εποχή, βρισκόταν στο Κάιρο στο πλαίσιο μιας έρευνας που έκανε για το διδακτορικό του, όταν απήχθη.

Η κατακρεουργημένη σορός του βρέθηκε εννέα ημέρες αργότερα, στα προάστια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας και έφερε πολλές ενδείξεις ότι είχε βασανιστεί πριν πεθάνει. Η δικηγόρος της οικογένειάς του ανέφερε ότι του είχαν σπάσει πέντε δόντια, είχε 15 κατάγματα στα οστά και είχαν χαράξει γράμματα στο δέρμα του.

Μια πρώτη δίκη, που επρόκειτο να γίνει το 2021, ακυρώθηκε επειδή οι εισαγγελείς δεν κατάφεραν να ενημερώσουν τους υπόπτους για τη δίωξη σε βάρος τους.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2023, με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, επιτράπηκε η διεξαγωγή της δίκης σε βάρος τεσσάρων κατηγορουμένων: του στρατηγού Τάρικ Σαμπίρ, των συνταγματαρχών Άθαρ Κάμελ και Ουχσάμ Χέλμι και του διοικητή Μάγκντι Ιμπραχίμ Αμπντελάλ Σαρίφ.

Ο πρώτος αθωώθηκε από το δικαστήριο.

Οι γονείς του Τζούλιο, Κλαούντιο και Πάολα AP

Τον δολοφόνησαν γιατί νόμιζαν ότι ήταν ξένος κατάσκοπος

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν ανεπιτυχώς να μπει η υπόθεση στο αρχείο υποστηρίζοντας ότι το κατηγορητήριο ήταν γενικό και δεν αποδίδονταν συγκεκριμένες πράξεις στον καθέναν από αυτούς.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι ο Τζούλιο Ρετζένι, που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, απήχθη και δολοφονήθηκε επειδή τον πέρασαν για ξένο κατάσκοπο. Ο φοιτητής έκανε έρευνες για τα συνδικάτα, ένα θέμα ιδιαίτερα «ευαίσθητο» στην Αίγυπτο.

Λίγους μήνες μετά την ακύρωση της πρώτης δίκης, μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, έπειτα από δύο χρόνια ερευνών, ότι οι αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας ευθύνονταν για την απαγωγή, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία του Ρετζένι. Η επιτροπή κατηγόρησε επίσης την αιγυπτιακή δικαιοσύνη ότι παρεμπόδισε την έρευνα, αρνούμενη να αποκαλύψει πού βρίσκονταν οι ύποπτοι.

Ο γενικός εισαγγελέας της Αιγύπτου απάλλαξε και τους τέσσερις υπόπτους από κάθε ευθύνη τον Δεκέμβριο του 2020, βάζοντας την υπόθεση στο αρχείο.