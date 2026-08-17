Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

Ο 56χρονος παρασύρθηκε με το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε από φορτηγό που βγήκε κάθετα στον δρόμο που κινούνταν

Γιάννης Καλύβας

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 56χρονος άνδρας σκοτώθηκε σε τροχαίο στον δρόμο Βόλου – Διμην, στο ίδιο σημείο όπου πριν 2,5 χρόνια είχε χάσει τη ζωή του ο 21χρονος γιος του.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν φορτηγό βγήκε κάθετα στον δρόμο και ο 56χρονος, οδηγώντας δίκυκλο, προσπάθησε να το αποφύγει χάνοντας την ισορροπία του.
  • Ο άνδρας υπέστη σοβαρές κακώσεις στη λεκάνη και στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου κατέληξε λόγω ακατάσχετης εσωτερικής αιμορραγίας.
  • Το τροχαίο συνέβη την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου και ο 56χρονος πέθανε ανήμερα της Παναγίας.
  • Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του τραυματία.
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Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στον Βόλο, με έναν 56χρονο άνδρα να καταλήγει λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου, στο ίδιο σημείο όπου περίπου 2,5 χρόνια νωρίτερα είχε σκοτωθεί ο 21χρονος γιος του.

Όπως αναφέρει το gegonota.news.gr, ο 56χρονος, πατέρας τριών παιδιών, νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βόλου μετά το τροχαίο που σημειώθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. Ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα της Παναγίας, καθώς τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρά.

Η μοιραία προσπάθεια του 56χρονου να αποφύγει φορτηγό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν φορτηγό φέρεται να βγήκε κάθετα στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου. Ο 56χρονος, που οδηγούσε δίκυκλο, επιχείρησε να αποφύγει τη σύγκρουση, πατώντας ταυτόχρονα και τα δύο φρένα. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο οδόστρωμα, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φορτηγό πέρασε από πάνω του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Βόλου. Οι κακώσεις που είχε υποστεί στη λεκάνη και στα κάτω άκρα ήταν εξαιρετικά σοβαρές.

Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 56χρονος δεν τα κατάφερε. Υπέστη ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία και κατέληξε λίγες ώρες μετά το τροχαίο.

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