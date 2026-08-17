Υπουργείο Μεταφορών για την πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Θα διερευνηθούν τα αιτία από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ
Τραγική κατάληξη είχε η πτήση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού
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Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος που έγινε σήμερα, το απόγευμα, στη Σίφνο εκφράζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
«Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)» διαβεβαιώνει.
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