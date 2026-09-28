Μαρινάκης: Αν ακούγαμε την αντιπολίτευση δεν θα είχαμε σεντ να δώσουμε - LIVE

Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Την Τετάρτη θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο, όπως ανέφερε.

«Στο διαγωνισμό πλειοδοσίας που έχουν ξεκινήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο σωστό χρόνο που είναι στο τέλος εφαρμογής των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί. Τότε μπορείς να ξέρεις αν το πρόβλημα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο. Το περίγραμμα των μέτρων το έχει δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αρχικά μεθαύριο και μετά και για το επίδομα θέρμανσης. Όσοι ζητούν νωρίτερα ανακοινώσεις επαναλαμβάνουν αυτό που έλεγαν ‘δώστε τα όλα’ εμπροσθοβαρώς. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις δεν θα είχαμε σεντ να δώσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχετικά με την έκρηξη στην Πλάκα και όσα ακούστηκαν περί οσμής ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Μίλησα και με την Πυροσβεστική και με την Αστυνομία, είχε σταλεί ένα μέιλ και είχε ζητηθεί να γίνει άσκηση της Πυροσβεστικής, όσον αφορά στην Αστυνομία τους είπαν ότι υπάρχει μια οσμή, όχι για το συγκεκριμένο κτίριο»

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