Ηράκλειο: Εφιάλτης για νεαρή μητέρα δύο παιδιών - Τη μαστίγωνε με το καλώδιο της τηλεόρασης

Snapshot Μια νεαρή γυναίκα από τη Συρία κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο, καθώς την χτυπούσε με το καλώδιο της τηλεόρασης.

Η γυναίκα αρνήθηκε να ακολουθήσει τον σύντροφό της σε παράπηγμα στην Τύλισο, γεγονός που προκάλεσε την επίθεση.

Προσωρινή λύση παρείχε η Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, προσφέροντας στη γυναίκα και τα παιδιά της ασφαλή διαμονή σε ξενοδοχείο.

Ο δράστης, που δεν είναι ο πατέρας των παιδιών της, παραμένει άφαντος και απείλησε τη γυναίκα ότι θα τη σκοτώσει.

Τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας δεν ήταν παρόντα κατά το περιστατικό, καθώς βρίσκονταν στο σχολείο. Snapshot powered by AI

Μια νεαρή γυναίκα από τη Συρία βίωσε για πολλοστή φορά έναν εφιάλτη στα χέρια του κακοποιητή συντρόφου της, και προσέφυγε στις Αρχές του Ηρακλείου για να σώσει τη ζωή της. Όπως κατήγγειλε, ο σύντροφός της, για μια ακόμα φορά τη μαστίγωσε με το καλώδιο της τηλεόρασης, επειδή αρνήθηκε να τον ακολουθήσει στην Τύλισο, όπου θα έμεναν σε ένα παράπηγμα.

Η γυναίκα από τη Συρία, η οποία με το δράμα της συγκλόνισε ακόμα και τους αστυνομικούς που έχουν χειριστεί τις πιο σκληρές υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, δεν βρήκε λύση ούτε, όταν απευθύνθηκε στην κοινότητα των συμπατριωτών της που ζουν στο Ηράκλειο.

Η νεαρή μητέρα μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, καθώς και την ανήλικη αδερφή της, την οποία φροντίζει. Η λύση δόθηκε προσωρινά μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, (πανελλαδική υπηρεσία 24ωρης λειτουργίας) και βρέθηκε ένας χώρος σε ξενοδοχείο της πόλης, για να μπορέσει η νεαρή αλλοδαπή και τα ανήλικα μέλη της οικογένειάς της να νιώσουν ασφάλεια.

Άφαντος ο δράστης

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον αλλοδαπό σύντροφό της που την κακοποίησε γι ακόμα μια φορά, όμως δεν τον έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής.

Δεν είναι ο πατέρας των παιδιών της, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με την ίδια την έχει χτυπήσει πολλές φορές και το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, αφού την χτύπησε με το καλώδιο, την προειδοποίησε ότι θα την σκοτώσει, εάν δεν κάνει αυτό που της λέει.

Την ώρα του περιστατικού τα δύο ανήλικα παιδιά βρίσκονταν στο σχολείο.