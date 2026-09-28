Το BYD Dolphin G DM-i στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η BYD διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το Dolphin G DM-i, ένα νέο hatchback της κατηγορίας B που έχει εξελιχθεί ειδικά με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς κατά νου.
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Πρόκειται παράλληλα για το πιο μικρό μοντέλο της γκάμας της με το plug-in υβριδικό σύστημα Super DM-i.
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