Άδωνις: Έξω ακούμε διθυράμβους για την ελληνική οικονομία - Μόνο εδώ γκρινιάζουμε

«Η Ελλάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μακάρι αυτό να μην το χάσουμε και το μάθουμε με τον άσχημο τρόπο»

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Άδωνις: Έξω ακούμε διθυράμβους για την ελληνική οικονομία - Μόνο εδώ γκρινιάζουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με μείωση ανεργίας, αύξηση ΑΕΠ και μείωση δημόσιου χρέους.
  • Στο εξωτερικό η Ελλάδα περιγράφεται ως οικονομικό παράδειγμα επιτυχίας, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει συνεχής γκρίνια για την οικονομική κατάσταση.
  • Η ακρίβεια αναγνωρίζεται ως πρόβλημα, αλλά επισημαίνεται ότι είναι φαινόμενο παγκόσμιο και όχι αποκλειστικά ελληνικό.
  • Ο υπουργός Υγείας αμφισβήτησε την ικανότητα της αντιπολίτευσης να επηρεάσει τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την οικονομία.
  • Τόνισε την ανάγκη ρεαλισμού στη συζήτηση για την οικονομία και εξέφρασε την ελπίδα να διατηρηθεί η θετική πορεία της χώρας.
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Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, την ακρίβεια αλλά και τις επιπτώσεις της διεθνούς γεωπολιτικής αστάθειας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι, με βάση συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες, η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η εικόνα που υπάρχει στο εξωτερικό για την ελληνική οικονομία διαφέρει αισθητά από εκείνη που, κατά την άποψή του, κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση στο εσωτερικό.

«Όσον αφορά στις επιδόσεις μας ως κράτος σε σχέση με τις άλλες χώρες, διανύουμε την καλύτερη εξαετία της Ελλάδας», ανέφερε, επικαλούμενος τρεις παράγοντες, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του ΑΕΠ και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στη διεθνή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας ότι στο εξωτερικό γίνεται λόγος για «οικονομικό θαύμα». «Όσον αφορά την οικονομική επιτυχία της Ελλάδας, όλοι μιλούν για το “οικονομικό θαύμα” της Ελλάδας και ακούς μόνο διθυράμβους. Μόνο στο εσωτερικό γκρινιάζουμε από το πρωί ως το βράδυ και νομίζεις πως είναι άλλη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε πάντως ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τους πολίτες, υποστηρίζοντας όμως ότι οι ανατιμήσεις δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. «Υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ακριβά τα καύσιμα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, ο υπουργός Υγείας άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο μια διαφορετική κυβέρνηση στην Ελλάδα θα μπορούσε να επηρεάσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις. «Τι θα κάνει αν βγει ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας; Θα στείλουν δύο ταξιαρχίες να πολεμήσουν τους Χούθι ή θα σταματήσουν τον πόλεμο στο Ιράν;», διερωτήθηκε.

«Πρέπει να μιλάμε με όρους λογικής», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Ναι, η Ελλάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μακάρι αυτό να μην το χάσουμε και το μάθουμε με τον άσχημο τρόπο», ανέφερε.

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