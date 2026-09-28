Κατασκοπικό θρίλερ στη Βρετανία: Πώς μία αγρότισσα οδήγησε στη σύλληψη 5 τρομοκρατών 

Snapshot Πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Βρετανία με την κατηγορία σχεδιασμού τρομοκρατικής επίθεσης κοντά στη βάση RAF Fairford.

Η σύλληψη προήλθε από την παρατηρητικότητα μίας αγρότισσας που ειδοποίησε την αστυνομία για ύποπτη ομάδα ανδρών με κουκούλες.

Η αγρότισσα πρώτα προσπάθησε να ενημερώσει το υπουργείο Άμυνας χωρίς αποτέλεσμα και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία.

Η γυναίκα επισήμανε κενά ασφαλείας που επέτρεψαν σε ύποπτα οχήματα να προσεγγίσουν κατοικίες κοντά στη βάση χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους κατοίκους.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των στόχων και των υποκινητών της τρομοκρατικής ομάδας. Snapshot powered by AI

Σε συναγερμό βρίσκονται από χθες οι αρχές της Βρετανίας μετά τη σύλληψη 5 ατόμων με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να ταυτοποιηθεί ποιος ή ποιοι ήταν οι στόχοι των τρομοκρατών και για λογαριασμού ποιου ενεργούσαν.

Τα σχέδια για τρομοκρατικό χτύπημα κατέρρευσαν εξαιτίας της παρατηρητικότητας μίας αγρότισσας η οποία ειδοποίησε την αστυνομία και τα πέντε άτομα συνελήφθησαν κοντά σε αεροπορική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) στο Γκλόστερσαιρ. Την βάση RAF Fairford χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν μεγάλα βομβαρδιστικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Η γυναίκα είπε ότι ενημέρωσε τις αρχές όταν είδε «μία μεγάλη ομάδα ανδρών με κουκούλες και μάσκες» να περιφέρονται κοντά στα δέντρα». «Όταν με είδαν, έτρεξαν μπροστά μου, μερικοί προς το χωράφι και άλλοι προς το γειτονικό χωριό. Τότε συνειδητοποίησα ότι συνέβαινε κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο», ανέφερε η αγρότισσα.

Εξήγησε ότι αμέσως τηλεφώνησε στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αλλά δεν απαντούσε κανείς. Τότε το ένστικτό της ότι κάτι δεν πήγαινε καλά την οδήγησε να καλέσει την αστυνομία. «Μέσα σε 10 λεπτά το χωριό γέμισε με ένοπλους αστυνομικούς. Νομίζω ότι ήταν καθαρή τύχη που έφτασα στο χωριό περίπου την ίδια ώρα με τα φορτηγά (σ.σ. των τρομοκρατών», πρόσθεσε.

«Είμαι απολύτως έκπληκτη που εγώ ως απλό μέλος του κοινού, το είδα και το ανέφερα. Πιστεύω ότι η κλήση μου στην αστυνομία ανέτρεψε ό,τι σχέδια κι αν είχαν», τόνισε η γυναίκα. Επίσης εκτίμησε ότι υπήρξαν κενά ασφαλείας που επέτρεψαν στους συλληφθέντες και τα φορτηγά τους να πλησιάσουν τόσο σε κατοικίες. Η γυναίκα είπε στο BBC ότι τα τρία λευκά φορτηγάκια ήταν σταθμευμένα λίγα μέτρα μακριά από τα σπίτια των γειτόνων — ενώ όσοι κοιμόντουσαν μέσα δεν είχαν ιδέα για τον πιθανό κίνδυνο.

«Πρέπει να μπορούμε να εμπιστευόμαστε ότι οι αρμόδιες αρχές θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των απειλών προς τις κοινότητες που ζουν και εργάζονται σε κοντινή απόσταση από τη βάση», τόνισε. «Δεν θα έπρεπε να είναι απαραίτητο κάποιος σαν εμένα να ειδοποιήσει τη RAF Fairford για την παρουσία τριών μεγάλων ύποπτων οχημάτων και μιας ομάδας μασκοφόρων ανδρών», υπογράμμισε.