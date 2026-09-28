Θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ στο Χαλάνδρι - Κλειστή η Κώστα Βάρναλη

Snapshot Η διακοπή αφορά το τμήμα από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Ανδρέα Γκίνη.

Εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης της βλάβης στον αγωγό.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας λόγω πιθανών καθυστερήσεων και αυξημένης κίνησης.

Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφαλή παράδοση του οδοστρώματος. Snapshot powered by AI

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει τεθεί σε ισχύ στην οδό Κώστα Βάρναλη, στην περιοχή του Χαλανδρίου, εξαιτίας θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Κώστα Βάρναλη από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως το ύψος της οδού Ανδρέα Γκίνη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς η διακοπή ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους.

Στο σημείο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού, ενώ η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωσή τους και την ασφαλή παράδοση του οδοστρώματος.