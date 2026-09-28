Ανατροπή στην Ευρώπη: Ποιο αυτοκίνητο εκθρόνισε τους πάντες;
Αλλαγή σκηνικού στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, με τη Volkswagen να κατακτά την κορυφή, την Tesla να επιστρέφει δυναμικά και τη Dacia να διατηρεί τα πρωτεία στο οκτάμηνο.
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Το Volkswagen T-Roc αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο στην Ευρώπη τον Αύγουστο, καταγράφοντας 12.185 ταξινομήσεις, παρά τη μείωση των πωλήσεών του κατά 17% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
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