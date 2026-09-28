Νίκος Χαρδαλιάς: Οι νέοι "πρεσβευτές" της Αττικής μας γνωρίζουν την Ελλάδα και γίνονται κομμάτι της

Snapshot Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί για τρίτη χρονιά πρόγραμμα φιλοξενίας μαθητών της Διασποράς, με στόχο τη σύνδεση της νεολαίας με την Ελλάδα και την προβολή της Αττικής διεθνώς.

Δεκαεπτά μαθητές από την Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης επισκέπτονται την Αττική και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που αναδεικνύουν την ελληνική ιστορία και κληρονομιά.

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε τη σημασία της διατήρησης των ελληνικών ριζών και της γλώσσας από τη νεολαία της Διασποράς, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη της Περιφέρειας σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Το πρόγραμμα ενισχύει τη διαπροσωπική σύνδεση των νέων με την Ελλάδα και συμβάλλει στην καλλιέργεια της ελληνικής ταυτότητας μέσα από άμεση επαφή με την πατρίδα και τον πολιτισμό.

Η Περιφέρεια Αττικής επεκτείνει τις συνεργασίες της με ομογενειακές κοινότητες και διεθνείς φορείς, προωθώντας κοινές δράσεις πολιτισμού, καινοτομίας και εκπαίδευσης, με έμφαση σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Κίνα. Snapshot powered by AI

Δεκαεπτά μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου από την Αυστραλία, στην πλειονότητά τους προερχόμενους από την Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων φιλοξενίας που υλοποιεί η Περιφέρεια, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με τη νεολαία της διασποράς και του εξωτερικού σε συνάρτηση με τη διεθνή προβολή της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης συνομίλησε με τους μαθητές για τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από την έως τώρα παραμονή τους στην Ελλάδα, αλλά και για όσα τους έχουν εντυπωσιάσει περισσότερο από την επίσκεψή τους στην Αττική. Τα παιδιά μίλησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για όσα είδαν και έζησαν, για την επαφή τους με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και για τη φιλοξενία που συνάντησαν. Μάλιστα, άφησαν στον κ. Χαρδαλιά μια αναμνηστική κάρτα με προσωπικά, χειρόγραφα μηνύματα, στα ελληνικά και στα αγγλικά, μέσα από τα οποία εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ελλάδα και την Αττική, να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και την πολιτιστική της κληρονομιά και να δημιουργήσουν νέες φιλίες.

Καλωσορίζοντας τα δεκατρία κορίτσια και τα τέσσερα αγόρια, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε ότι: «Είναι μεγάλη μας χαρά να σας υποδεχόμαστε στην Αττική, να βλέπουμε νέους ανθρώπους που μεγαλώνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, να μιλούν τη γλώσσα μας και να ενδιαφέρονται για την Ιστορία και τον πολιτισμό. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να γνωρίσουν τα παιδιά της Ομογένειας την Ελλάδα και να νιώθουν πάντοτε ότι αποτελούν κομμάτι της. Δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε τις δικές σας εμπειρίες από την πατρίδα, να γνωρίσετε τους ανθρώπους της και να δημιουργήσετε διαπροσωπικές σχέσεις που θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή. Αυτό υπηρετεί η πρωτοβουλία μας και γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές σας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δικούς του προσωπικούς δεσμούς που τον συνδέουν με την Αυστραλία, σημειώνοντας πως: «Έχω συγγενείς που ζουν στην Αδελαΐδα. Ενώ τον Οκτώβριο του 2022, ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, πραγματοποίησα επίσημη επίσκεψη στη χώρα σας και μου δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθώ με την Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης. Γνώρισα από κοντά την προσπάθεια που καταβάλλεται για να κρατηθεί ο Ελληνισμός ενωμένος και να μεταδοθεί η γλώσσα και οι παραδόσεις μας στις επόμενες γενιές».Και κατέληξε απευθυνόμενος στους μαθητές: «Να είστε περήφανοι για τις ελληνικές σας ρίζες, να καλλιεργείτε τη γλώσσα μας και να κρατάτε ζωντανή τη σχέση σας με την πατρίδα. Εσείς θα δώσετε συνέχεια στην παρουσία του Ελληνισμού στην Αυστραλία, με τις γνώσεις, τις ιδέες και τη δική σας δημιουργική διαδρομή. Εμείς, από την πλευρά μας, θα στηρίζουμε συνεχώς τις ευκαιρίες που σας φέρνουν πιο κοντά στην Ελλάδα και σας βοηθούν να τη γνωρίσετε ουσιαστικά».

Οι μαθητές βρίσκονται στην Αθήνα από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, κατόπιν πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη, και θα φιλοξενηθούν έως και τις 2 Οκτωβρίου. Κατά την παραμονή τους επισκέπτονται σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά τοπόσημα της Αττικής, καθώς και νησιά του Αργοσαρωνικού, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ευρύτερες εκπαιδευτικές διαδρομές. Ήδη έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στις Μυκήνες, στο Ναύπλιο, στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου και στους Δελφούς, προκειμένου τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά τόπους που συνδέονται με διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια του Σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης Μαρία Μπακαλίδου υπογράμμισε την εκπαιδευτική και συναισθηματική αξία της πρωτοβουλίας: «Ζώντας στην Αυστραλία από το 2012, γνωρίζω πόσο μεγάλη είναι η απόσταση που μας χωρίζει από την Ελλάδα και πόση προσπάθεια χρειάζεται για να διατηρείται αυτή η σχέση ζωντανή. Με συγκινεί βαθιά να ακούω τα παιδιά να μιλούν ελληνικά, να γνωρίζουν τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας. Η Ελληνική Κοινότητα έχει επενδύσει σημαντικά στην παιδεία και στον πολιτισμό και προσπαθούμε καθημερινά να ανοίγουμε για τους μαθητές μας ένα “παράθυρο” στην Ελλάδα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με τη γλώσσα, τη φιλοξενία, την καθημερινή ζωή και τους ανθρώπους του τόπου. Αυτή η εμπειρία έχει ξεχωριστή σημασία για το έργο μας και σας ευχαριστούμε θερμά που μας δίνετε τη δυνατότητα να την προσφέρουμε στους μαθητές μας».

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, εκπαιδευτικός και Ελληνοαυστραλός τρίτης γενιάς Τάσος Σγαρδέλης, ανέφερε από τη μεριά του τα εξής: «Είναι η τρίτη χρονιά που συνοδεύω νέους στην Ελλάδα μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Συνολικά, περισσότεροι από πενήντα νέοι έχουν συμμετάσχει την τελευταία τριετία, αποκτώντας εμπειρίες που τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα την καταγωγή και την ταυτότητά τους. Ως υπεύθυνος για τη σύνδεση των νέων με την Κοινότητά μας, εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή τη δυνατότητα. Γνωρίζοντας την ομορφιά, την ιστορία, τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και το φιλότιμο της Ελλάδας, τα παιδιά ανακαλύπτουν περισσότερα για τον εαυτό τους και για τον ρόλο που μπορούν να έχουν ως νέοι της Διασποράς. Για εμάς, αυτή είναι η ιδιαίτερη αξία του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη σταθερή υποστήριξη και ευχόμαστε η συνεργασία μας να συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια».

Τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στη ζωή της Ομογένειας ανέδειξε και η Συντονίστρια του Προγράμματος Κατασκηνώσεων της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, Μαργαρίτα Σμιθ, σημειώνοντας: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ευκαιρία που προσφέρει αυτό το πρόγραμμα στους νέους της Κοινότητάς μας. Προσπαθούμε να τους ενθαρρύνουμε να μαθαίνουν ελληνικά, να γνωρίζουν τα τραγούδια και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ μας. Η επίσκεψη στην Ελλάδα ενισχύει αυτή την προσπάθεια, καθώς τους δίνει προσωπικές εμπειρίες και περισσότερα κίνητρα για να διατηρήσουν την επαφή τους με τον ελληνικό πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία και τη στήριξή σας».

Το πρόγραμμα φιλοξενίας ομογενών μαθητών, που ξεκίνησε σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με τον Ελληνισμό του εξωτερικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις κοινότητες των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, με στόχο τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα, τις δυνατότητες και τις εμπειρίες που προσφέρει η Αττική ως προορισμός.Παράλληλα, η Περιφέρεια διευρύνει τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επαφές της με φορείς του εξωτερικού, αξιοποιώντας και τις θεσμικές σχέσεις που έχει αναπτύξει με αυτοδιοικητικές αρχές της Κίνας, όπως της Σαγκάης και της επαρχίας Ζιανγκσού, καθώς και τη συνεργασία που προωθείται με το Πεκίνο. Στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοκόλλων και ανταλλαγών, έμφαση δίνεται σε κοινές δράσεις πολιτισμού, καινοτομίας και εκπαίδευσης, καθώς και σε επισκέψεις αντιπροσωπειών και μαθητών που ενθαρρύνουν τη γνωριμία και την επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Το «παρών» στη συνάντηση του κ. Χαρδαλιά με τους μαθητές από τη Μελβούρνη έδωσε η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας.

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