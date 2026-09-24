Χαρδαλιάς: «Ανοίγουμε τα αγροκτήματα της Αττικής στους πολίτες» – Ξεκινούν οι Attica Open Farm Days

Η Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει για πρώτη φορά τις «Attica Open Farm Days 2026» από 26 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου, ανοίγοντας αγροκτήματα και μονάδες αγροδιατροφής στο κοινό

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς: «Ανοίγουμε τα αγροκτήματα της Αττικής στους πολίτες» – Ξεκινούν οι Attica Open Farm Days
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  • Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη του αγροδιατροφικού πλούτου της Αττικής και την προώθηση του αγροτουρισμού και της βιώσιμης τοπικής οικονομίας.
  • Στο πρόγραμμα συμμετέχουν παραγωγοί φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και επιχειρήσεις μεταποίησης όπως οινοποιεία και τυροκομεία, προσφέροντας εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες.
  • Οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις για μαθητές σε αγροκτήματα και μονάδες, με στόχο τη σύνδεση της σχολικής γνώσης με την πρακτική εμπειρία στην αγροτική παραγωγή.
  • Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη αγροδιατροφική πολιτική της Περιφέρειας για σύγχρονο, καινοτόμο και εξωστρεφή πρωτογενή τομέα με έμφαση στην εκπαίδευση, την καινοτομία και τη διεθνή δικτύωση.
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Επισκέψεις πολιτών και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές σε αγροκτήματα και μονάδες αγροδιατροφής σε όλη την Αττική, από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου

Τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την αγροτική παραγωγή της Αττικής, τους ανθρώπους της και τη διαδρομή της αγροδιατροφικής αλυσίδας από το χωράφι μέχρι το τραπέζι, θα έχουν, κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας μέσα από τις Ημέρες Ανοιχτών Αγροκτημάτων – «Attica Open Farm Days 2026», που διοργανώνει για πρώτη φορά φέτος η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία από 26 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2026.

Για εννέα ημέρες, αγροκτήματα και μονάδες πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής ανοίγουν τις εγκαταστάσεις τους στο κοινό, προσφέροντας ξεναγήσεις, γευσιγνωσίες, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικές εμπειρίες γύρω από την αγροτική παραγωγή και την τοπική γαστρονομία.

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Ο νέος αγροτουριστικός θεσμός έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου επισκέψιμων αγροκτημάτων και μονάδων σε ολόκληρη την Αττική, αναδεικνύοντας τον αγροδιατροφικό και γαστρονομικό πλούτο της περιοχής και φέρνοντας τον καταναλωτή σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους που παράγουν την τροφή του. Παράλληλα, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης του αγροτουρισμού και της βιώσιμης τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες προβολής και δικτύωσης για τους παραγωγούς.

Στη δράση συμμετέχουν παραγωγοί φυτικής και ζωικής παραγωγής, αλλά και επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων και ποτών, όπως οινοποιεία, ελαιοτριβεία, μύλοι και τυροκομεία. Οι επισκέπτες έχουν έτσι την ευκαιρία να μπουν στα «παρασκήνια» της παραγωγής, να γνωρίσουν σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και μεταποίησης, αλλά και να ανακαλύψουν το πώς η παράδοση συνδέεται με την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, υλοποιείται επίσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο τον σύγχρονο αγροτουρισμό ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών στην ύπαιθρο.

Το σχολείο βγαίνει από την τάξη – Οι μαθητές γνωρίζουν τη φύση και την αγροτική παραγωγή

Ξεχωριστή θέση στις φετινές «Attica Open Farm Days» έχουν οι οργανωμένες επισκέψεις σχολείων, μέσα από τις οποίες μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μετατρέψουν τη γνώση σε πραγματική εμπειρία. Αγροκτήματα, κήποι και μονάδες αγροδιατροφής ανοίγουν τις πόρτες τους σε σχολικές ομάδες, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν από πού προέρχεται η τροφή, πώς παράγεται και πώς φτάνει καθημερινά στο τραπέζι μας.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, έχουν προγραμματιστεί εκπαιδευτικές επισκέψεις σε περιοχές όπως ο Μαραθώνας, οι Αφίδνες, τα Κύθηρα, το Μαρκόπουλο Μεσογαίας, η Κερατέα, τα Μέγαρα και το Συκάμινο Ωρωπού.

Ανάλογα με τον χώρο και το πρόγραμμα κάθε επίσκεψης, οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν σε καλλιέργειες και λαχανόκηπους, να μάθουν λεπτομέρειες για τα ζώα και τη φροντίδα τους, να συνομιλήσουν με παραγωγούς για την καθημερινή τους εργασία και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια, δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια στη φύση. Παράλληλα, εξοικειώνονται με έννοιες όπως η βιολογική καλλιέργεια, η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος.

Με αυτόν τον τρόπο, η δράση συνδέεται άμεσα με διαφορετικές θεματικές του σχολικού προγράμματος – από το περιβάλλον, τη διατροφή και τη γεωργία έως τη βιοποικιλότητα, τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και την αγροδιατροφή – προσφέροντας στους μαθητές μια διαφορετική μορφή μάθησης, έξω από τα όρια της σχολικής αίθουσας.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Ανοίγουμε έναν νέο δρόμο για την παραγωγική Αττική»

Με αφορμή την έναρξη των «Attica Open Farm Days 2026», ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Για πρώτη φορά στην Αττική, ανοίγουμε οργανωμένα τα αγροκτήματα και τις παραγωγικές μας μονάδες στους πολίτες και, κυρίως, στα παιδιά μας. Θέλουμε όλοι να γνωρίσουν από κοντά μια πλευρά της Αττικής που πολλές φορές παραμένει αθέατη: την Αττική που καλλιεργεί, παράγει, μεταποιεί, καινοτομεί και δημιουργεί. Να γνωρίσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα προϊόντα που φτάνουν καθημερινά στο τραπέζι μας.

Οι “Attica Open Farm Days” δεν είναι για εμάς μια αποσπασματική δράση. Εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική για έναν πρωτογενή τομέα σύγχρονο, ανθεκτικό και εξωστρεφή, με έμφαση στην περιαστική γεωργία, στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην καινοτομία και στη διακριτή ταυτότητα των προϊόντων της αττικής γης. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και στη γνώση, στηρίζουμε τους νέους και τους νεοεισερχόμενους παραγωγούς, ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα.

Ταυτόχρονα, στηρίζουμε την εξωστρέφεια των παραγωγών μας και την προβολή των ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων της Αττικής στις διεθνείς αγορές, επενδύοντας σε ένα μοντέλο που συνδέει την παραγωγή με τη γαστρονομία, τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη. Γιατί η Αττική δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος μητροπολιτικός πόλος της χώρας. Είναι και ένας τόπος με γη, προϊόντα, ανθρώπους και βαθιά παραγωγική παράδοση. Και αυτή την Αττική θέλουμε να κάνουμε περισσότερο γνωστή, περισσότερο ανταγωνιστική και περισσότερο ανοιχτή στον κόσμο».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στους άξονες της αγροδιατροφικής πολιτικής που έχει παρουσιάσει η Περιφέρεια Αττικής, με έμφαση στη διασύνδεση, την καινοτομία και την ταυτότητα, στη σύγχρονη και βιώσιμη παραγωγή, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου και στην οργανωμένη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την αγορά, την επιστήμη και τη διεθνή δικτύωση.

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