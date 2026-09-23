Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

Snapshot Το Σαββατοκύριακο αναμένεται αλλαγή του καιρού που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η κακοκαιρία θα είναι έντονη το Σάββατο και την Κυριακή.

Από τη Δευτέρα προβλέπεται εξασθένηση των καιρικών φαινομένων.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη αναφέρεται από την ΕΜΥ, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες στο άρθρο. Snapshot powered by AI

Την νέα αλλαγή του καιρού το προσεχές Σαββατοκύριακο και ποιες περιοχές αυτή θα επηρεάσει αναλύει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως διαφαίνεται στα γραφήματα που παρουσιάζει η κακοκαιρία θα επηρεάσει το μεγαλύτερο κομματι της χώρας το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ εξασθένηση των φαινομένων θα υπάρξει από Δευτέρα.

Τι καιρό θα έχει αύριο Πέμπτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ ο αυριανός καιρός θα είναι ο ακόλουθος:

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