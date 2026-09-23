Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Τα χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο Πέμπτη
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- Το Σαββατοκύριακο αναμένεται αλλαγή του καιρού που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
- Η κακοκαιρία θα είναι έντονη το Σάββατο και την Κυριακή.
- Από τη Δευτέρα προβλέπεται εξασθένηση των καιρικών φαινομένων.
- Η πρόγνωση για την Πέμπτη αναφέρεται από την ΕΜΥ, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες στο άρθρο.
Την νέα αλλαγή του καιρού το προσεχές Σαββατοκύριακο και ποιες περιοχές αυτή θα επηρεάσει αναλύει ο Σάκης Αρναούτογλου.
Όπως διαφαίνεται στα γραφήματα που παρουσιάζει η κακοκαιρία θα επηρεάσει το μεγαλύτερο κομματι της χώρας το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ εξασθένηση των φαινομένων θα υπάρξει από Δευτέρα.
Τι καιρό θα έχει αύριο Πέμπτη
Σύμφωνα με την ΕΜΥ ο αυριανός καιρός θα είναι ο ακόλουθος:
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