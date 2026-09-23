Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η σύμβαση του υπνοθεραπευτή με τους δύο γιατρούς - Τι προβλέπει η συμφωνία

Snapshot Η σύμβαση αφορά διεπιστημονική συνεργασία με χώρο παροχής υπηρεσιών στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Η αμοιβή ορίζεται στα 40 ευρώ ανά θεραπευόμενο, με δυνατότητα αλλαγής κατόπιν έγγραφης συμφωνίας.

Η ευθύνη για τους ασθενείς βαρύνει αποκλειστικά το ζευγάρι των γιατρών και όχι τον υπνοθεραπευτή.

Το άρθρο 6 της σύμβασης καθορίζει σαφώς τον διαχωρισμό ρόλων και ευθυνών μεταξύ των τριών συμβαλλομένων. Snapshot powered by AI

Σύμβαση συνεργασίας είχε υπογραφεί μεταξύ του υπνοθεραπευτή και του ζευγαριού των γιατρών από το Κολωνάκι.

Η συμφωνία φέρεται να υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 και αφορά τη μεταξύ τους «διεπιστημονική συνεργασία». Πρόκειται για μια τριμερή σύμβαση, στην οποία συμμετέχουν η γιατρός, ο σύζυγός της και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος αναφέρεται στο έγγραφο ως «συνεργάτης σύμβουλος».

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σύμβαση, ως χώρος παροχής των σχετικών υπηρεσιών αναφέρεται η οδός Πατριάρχου Ιωακείμ.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της συνεργασίας, ορίζεται αμοιβή ύψους 40 ευρώ για κάθε θεραπευόμενο, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα αλλαγής του ποσού, εφόσον προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο άρθρο 6 της σύμβασης, όπου αποσαφηνίζεται το ζήτημα της ευθύνης απέναντι στους θεραπευόμενους – ασθενείς. Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, η ευθύνη για τους ασθενείς βαρύνει το ζευγάρι των γιατρών και όχι τον υπνοθεραπευτή.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί ένα από τα σημεία της συμφωνίας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς καθορίζει με σαφήνεια τον διαχωρισμό των ρόλων και των ευθυνών μεταξύ των τριών προσώπων που υπέγραψαν τη σύμβαση.

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