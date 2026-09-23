Ουκρανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ  

Snapshot Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στην κοινότητα Ολεξάντριβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Έξι άτομα τραυματίστηκαν στον ίδιο βομβαρδισμό.

Οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν τέσσερις βόμβες στην περιοχή κοντά στην πόλη Κραματόρσκ.

Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί λόγω των εγκλωβισμένων. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού στην κοινότητα Ολεξάντριβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν τέσσερις βόμβες στην Ολεξάντριβκα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Κραματόρσκ.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς επτά άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια - μεταξύ αυτών δυο παιδιά.