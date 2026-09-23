Ουκρανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ
Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς επτά άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια
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- Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στην κοινότητα Ολεξάντριβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ.
- Έξι άτομα τραυματίστηκαν στον ίδιο βομβαρδισμό.
- Οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν τέσσερις βόμβες στην περιοχή κοντά στην πόλη Κραματόρσκ.
- Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.
- Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί λόγω των εγκλωβισμένων.
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού στην κοινότητα Ολεξάντριβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.
Ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν τέσσερις βόμβες στην Ολεξάντριβκα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Κραματόρσκ.
Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς επτά άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια - μεταξύ αυτών δυο παιδιά.
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