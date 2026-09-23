Συνελήφθη κρατούμενος των Αγροτικών Φυλακών Αγιάς να ποτίζει φυτεία κάνναβης

Snapshot Η σύλληψη έγινε επ’ αυτοφώρω, ενώ ο κρατούμενος περιποιούνταν τα δενδρύλλια.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διευκρινιστούν οι συνθήκες δημιουργίας και καλλιέργειας της φυτείας.

Οι Αγροτικές Φυλακές Αγιάς διαθέτουν εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις όπου κρατούμενοι απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες και φροντίδα ζώων.

Ορισμένοι κρατούμενοι, οι λεγόμενοι «λογοτιμίτες», διαμένουν εκτός κεντρικού χώρου φυλακής υπό καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης και μπορούν να ολοκληρώσουν νωρίτερα την ποινή τους. Snapshot powered by AI

Κρατούμενος των Αγροτικών Φυλακών Αγιάς συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, καθώς φέρεται να φρόντιζε φυτεία με περίπου 30 δενδρύλλια κάνναβης σε αγροτική περιοχή εκτός των ορίων του σωφρονιστικού καταστήματος, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για Έλληνα κρατούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στη φυτεία την ώρα που περιποιούνταν τα δενδρύλλια. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σε χωράφια που βρίσκονται κοντά σε εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε δημιουργηθεί και καλλιεργούνταν η συγκεκριμένη φυτεία.

Οι Αγροτικές Φυλακές Αγιάς διαθέτουν εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις γύρω από το σωφρονιστικό κατάστημα, όπου οι κρατούμενοι απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες και στη φροντίδα των ζώων που εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι λεγόμενοι «λογοτιμίτες», δηλαδή κρατούμενοι που διαμένουν σε μικρά καταλύματα εκτός του κεντρικού χώρου της φυλακής, υπό καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες, αναλαμβάνουν τη φροντίδα ζώων και καλλιεργειών και, βάσει του ειδικού καθεστώτος κράτησής τους, μπορούν υπό προϋποθέσεις να ολοκληρώσουν νωρίτερα την έκτιση της ποινής τους.