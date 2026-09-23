Ρούμπιο: Προσκαλέσαμε τον Πούτιν στην G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι

Η σύνοδος των ηγετών των κρατών της G20 θα πραγματοποιηθεί σε γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ρούμπιο: Προσκαλέσαμε τον Πούτιν στην G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.
  • Εάν ο Πούτιν αποδεχθεί την πρόσκληση, θα είναι η πρώτη του παρουσία σε σύνοδο κορυφής με ηγέτες της Δύσης από το 2022.
  • Η πρόσκληση σηματοδοτεί αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με τη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας.
  • Η σύνοδος θα διεξαχθεί στο γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι πρόθυμος να συναντηθεί με διάφορους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν.
  • Το Κρεμλίνο δεν έχει απαντήσει ακόμη δημοσίως αν ο Πούτιν θα αποδεχθεί την πρόσκληση.
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη συνάντηση της G20 που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Εάν ο Ρώσος πρόεδρος δεχθεί την πρόσκληση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε συνάντηση κορυφής με ηγέτες της Δύσης από το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και η Μόσχα απομονώθηκε διπλωματικά.

Η πρόσκληση, η οποία σηματοδοτεί μια σημαντική ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ όσον αφορά τη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας, ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Έχουμε προσκαλέσει τον πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20», δήλωσε ο Ρούμπιο σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου μετά από συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. «Πιστεύουμε ότι αποτελεί μια ευκαιρία για τον ίδιο να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τον [σ.σ. Τραμπ], αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου. Ελπίζουμε ότι θα αποδεχτεί την πρόσκληση αυτή», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Μέχρι στιγμής το Κρεμλίνο δεν έχει απαντήσει δημόσια εάν ο Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση ή όχι. Η Ρωσία παραμένει μέλος της G20, αλλά ο Πούτιν δεν έχει παρευρεθεί σε καμία σύνοδο κορυφής του οργανισμού από το 2019. Παρακολούθησε όμως μία συνεδρίαση εξ αποστάσεως το 2023.

Η σύνοδος κορυφής του Δεκεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρούμπιο παρουσίασε την πρόσκληση λέγοντας ότι ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με «σχεδόν οποιονδήποτε» και ότι «για να λύσεις προβλήματα, πρέπει να συναντάς ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς». Σημείωσε ότι ο Τραμπ παρέμενε ανοιχτός στο ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Πούτιν κατ’ ιδίαν σε άλλα φόρουμ, εφόσον «υπάρχει κάποιος σκοπός πίσω από τη συνάντηση».

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