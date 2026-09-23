Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα

Snapshot Ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 58 ετών.

Ο θάνατος συνέβη ενώ ο 58χρονος ήταν κλειδωμένος στο γραφείο του για να αλλάξει ρούχα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πιθανή ανακοπή, με τα ακριβή αίτια να αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στους συναδέλφους και το προσωπικό του νοσοκομείου. Snapshot powered by AI

Στο πένθος έχει βυθιστεί το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά τον αιφνίδιο θάνατο του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος μετέβη το πρωί της Τετάρτης στο νοσοκομείο και κατευθύνθηκε στο γραφείο του προκειμένου να αλλάξει ρούχα. Αφού μπήκε στον χώρο, κλείδωσε την πόρτα.

Λίγα λεπτά αργότερα, εργαζόμενοι και στελέχη της μονάδας άκουσαν έναν έντονο θόρυβο να προέρχεται από το γραφείο. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο διευθυντής είχε χάσει ξαφνικά τις αισθήσεις του και είχε καταρρεύσει στο έδαφος.

Άμεσα ενημερώθηκε η ασφάλεια του νοσοκομείου και οι αρμόδιοι έσπευσαν στο γραφείο. Ο 58χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά την κινητοποίηση, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανακοπή, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου έχει προκαλέσει σοκ στους συναδέλφους και τους εργαζομένους του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, όπου ο εκλιπών υπηρετούσε ως επικεφαλής της Νευρολογικής Κλινικής.