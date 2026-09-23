Ανακαλύφθηκαν έγγραφα που καταρρίπτουν το άλλοθι του Χίτλερ για τον θάνατο της ανιψιάς του 

Εδώ και δεκατίες υπάρχει η άποψη ότι ο Χίτλερ είχε ερωτική σχέση με την ανιψιά του και την σκότωσε ή έβαλε άλλους να την σκοτώσουν 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ανακαλύφθηκαν έγγραφα που καταρρίπτουν το άλλοθι του Χίτλερ για τον θάνατο της ανιψιάς του 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Βρέθηκαν έγγραφα που αμφισβητούν το άλλοθι του Χίτλερ για τον θάνατο της ανιψιάς του Γκέλι Ράουμπαλ το 1931.
  • Τα έγγραφα δείχνουν ότι το πτώμα βρέθηκε το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου, ενώ ο Χίτλερ ήταν ακόμη στο Μόναχο σε διαδήλωση.
  • Το επίσημο χρονοδιάγραμμα βασίζεται σε αστυνομική έκθεση δέκα ημέρες μετά και δεν έγινε νεκροψία-νεκροτομή.
  • Η εφημερίδα Münchner Post ανέφερε έντονο καυγά μεταξύ Χίτλερ και Γκέλι Ράουμπαλ και υποψίες για συγκάλυψη από το NSDAP.
  • Οι υποψίες για εμπλοκή του Χίτλερ στον θάνατο της ανιψιάς του παραμένουν αβέβαιες και δεν αποδεικνύονται με τα νέα έγγραφα.
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Έγγραφα που ανακάλυψε ένας ερευνητής στα αρχεία του Μονάχου σπέρνουν αμφιβολίες για το πού βρισκόταν ο Αδόλφος Χίτλερ όταν πέθανε, κάτω από ύποπτες συνθήκες, η ανιψιά του, μέσα στο διαμέρισμά του, το 1931, γράφει το περιοδικό Der Spiegel.

Ήδη από εκείνη την εποχή, ο Τύπος και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος (NSDAP) αμφισβητούσαν τη θεωρία αυτοκτονίας της Γκέλι Ράουμπαλ, η οποία ζούσε επί πολλά χρόνια στο σπίτι του θείου της στο Μόναχο. Εξέφραζαν μάλιστα υποψίες ότι ο Χίτλερ εμπλεκόταν στον θάνατό της.

Ο συγγραφέας Χάραλντ Ζάντνερ, γνωστός για τα ιστορικά έργα του για τον Γερμανό δικτάτορα, βρήκε στα εθνικά και δημοτικά αρχεία του Μονάχου δύο αγγελτήρια θανάτου και μια ληξιαρχική πράξη θανάτου, που ρίχνουν «σκιές» στην επίσημη εκδοχή εκείνης της εποχής.

Το άλλοθι του Χίτλερ ήταν ότι είχε ήδη φύγει από το Μόναχο το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου 1931. Το πρωί της επόμενης ημέρας η ανιψιά του βρέθηκε νεκρή, στο πάτωμα του δωματίου της, από τον διαχειριστή του κτιρίου και υπηρέτη του Χίτλερ.

Ωστόσο, τα τρία έγγραφα αναφέρουν ότι το πτώμα βρέθηκε στις 10.15 της 18ης Σεπτεμβρίου. Εκείνο το πρωί ο Χίτλερ βρισκόταν ακόμη στο Μόναχο καθώς συμμετείχε σε μια διαδήλωση του κόμματος μεταξύ 10.30-12.30. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας αναχώρησε για τη Νυρεμβέργη.

Εκείνη την περίοδο ο Χίτλερ έβλεπε την δύναμη του να αυξάνεται και δύο χρόνια μετά πήρε την εξουσία στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον ιστορικό Τόμας Βέμπερ, ο Χτίλερ επιδίωκε να εμφανίζεται ως «η ενσάρκωση όλων των αρετών και των αξιών» και η υποψία ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται στον θάνατο της ανιψιάς του αμαύρωνε την εικόνα αυτήν.

Αδελφή Χίτλερ

Αυτή η φωτογραφία του Φεβρουαρίου του 1934 απεικονίζει, από αριστερά προς τα δεξιά, τον Υπουργό της Βαυαρίας Χέρμαν Έσερ, την ανιψιά του Χίτλερ Γκέλι Ράουμπαλ, την αδελφή του Χίτλερ Άνγκελα Ράουμπαλ Χίτλερ και τον Υπουργό Εργασίας Φραντς Σέλντε, καθώς παρακολουθούν έναν διαγωνισμό σκι στο Μπέρχτεσγκαδεν, στις Βαυαρικές Άλπεις της Γερμανίας

AP

Το επίσημο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων βασίζεται στην έκθεση της αστυνομίας της 28ης Σεπεμβρίου, δηλαδή δέκα ημέρες μετά τον θάνατο της Γκέλι Ράουμπαλ. Μια άλλη «ύποπτη» ένδειξη συγκάλυψης είναι ότι δεν έγινε ποτέ νεκροψία-νεκροτομή. Ο Ζάντνερ σημείωσε πάντως ότι τα έγγραφα ενισχύουν τις υποψίες αλλά δεν αποδεικνύουν μετά βεβαιότητας κάτι.

Η εφημερίδα Münchner Post, που πρόσκειται στους Σοσιαλδημοκράτες, είχε γράψει τότε ότι ο Χίτλερ και η ανιψιά του καυγάδισαν άσχημα, ότι το πτώμα έφερε τραύματα και ότι στελέχη του NSDAP συνεδρίασαν εκτάκτως στην έδρα του κόμματος για να αποφασίσουν πώς θα παρουσιάσουν στο κοινό την υπόθεση.

Άλλες εφημερίδες άφηναν να εννοηθεί ότι ο Χίτλερ σκότωσε ο ίδιος ή έβαλε άλλους να σκοτώσουν την 23χρονη ανιψιά του επειδή ήθελε να την ελέγχει. Αφορμή για τον καυγά ίσως να ήταν η άρνησή του να την αφήσει να φύγει για τη Βιέννη, όπου εκείνη ήλπιζε να συνεχίσει την καριέρα της ως τραγουδίστρια.

Ο θάνατος δηλώθηκε ως αυτοκτονία

Ο ιστορικός Ίαν Κέρσοου υποστηρίζει ότι «είτε είχε ενεργό σεξουαλικό χαρακτήρα είτε όχι, η συμπεριφορά του Χίτλερ απέναντι στη Γκέλι φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ισχυρής, τουλάχιστον λανθάνουσας, σεξουαλικής εξάρτησης». Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και ο θάνατος κρίθηκε αυτοκτονία. Ο Χίτλερ ήταν συντετριμμένος από τον θάνατό της και αντιμετώπισε κατάθλιψη.

Μετακόμισε σε ένα σπίτι στις όχθες της λίμνης Tegernsee και δεν παρευρέθηκε στην κηδεία στη Βιέννη στις 24 Σεπτεμβρίου. Επισκέφθηκε τον τάφο της στη Βιέννη δύο ημέρες αργότερα. Ο Χίτλερ φέρεται να δήλωσε αργότερα ότι η Ράουμπαλ ήταν η μόνη γυναίκα που είχε αγαπήσει ποτέ, σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Γουίλιαμ Λ. Σίρερ. Το δωμάτιό της στο σπίτι του Χίτλερ διατηρήθηκε όπως το είχε αφήσει, και ο Χίτλερ κρέμασε πορτρέτα της στο δωμάτιό του εκεί, καθώς και στην Καγκελαρία του Ράιχ στο Βερολίνο.

Σε ένα άρθρο του 1992 στο Vanity Fair, ο Ρον Ρόζενμπαουμ εξετάζει διάφορες θεωρίες, συμπεριλαμβανομένης της εικασίας ότι ο Χίτλερ πυροβόλησε και σκότωσε τη Ράουμπαλ, είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος, κατά τη διάρκεια ενός καυγά, ή ότι σκοτώθηκε κατόπιν διαταγής του.

Σύμφωνα με τον ξάδελφό της, Γουίλιαμ Στιούαρτ-Χιούστον, ανιψιό του Χίτλερ μέσω του ετεροθαλούς αδελφού του, Αλόις: «Όταν επισκέφθηκα το Βερολίνο το 1931, η οικογένεια βρισκόταν σε δύσκολη θέση. ... Όλοι γνώριζαν ότι ο Χίτλερ και η ίδια είχαν από καιρό στενή σχέση και ότι περίμενε παιδί – γεγονός που εξόργισε τον Χίτλερ.»

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