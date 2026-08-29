Η «Αχίλλειος πτέρνα» του Χίτλερ: Η αγαπημένη του τραγουδίστρια ήταν κρυφή κατάσκοπος

Η Αγγλίδα μέτζο-σοπράνο Μάρτζερι Μπουθ είχε φτάσει στην κορυφή της όπερας όταν, το καλοκαίρι του 1933, προσκλήθηκε να τραγουδήσει στο Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ στη Βαυαρία.

Εκεί είχε την τιμή να κρατήσει το Άγιο Δισκοπότηρο στην όπερα «Πάρσιφαλ» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Λίγο μετά το τέλος της παράστασης, ένα μπουκέτο κατακόκκινα τριαντάφυλλα έφτασε στο καμαρίνι της. Τα λουλούδια ήταν δεμένα με κόκκινη κορδέλα που έφερε πάνω της μια σβάστικα. Ο Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος είχε αναλάβει την καγκελαρία της Γερμανίας την ίδια χρονιά, ήταν λάτρης της κλασικής μουσικής και ιδιαίτερα του Βάγκνερ. Πολύ σύντομα, η Μπουθ έγινε μία από τις αγαπημένες τραγουδίστριές του.

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