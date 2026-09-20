Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3: Δυσκολεύτηκε αλλά παρέμεινε στο -3 ο «Δικέφαλος»

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Παναιτωλικού για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Τάχα Άλι και ο Εντιαγέ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στον Δικέφαλο, με τον Εστέμπαν να μειώνει στο δεύτερο μέρος. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Σορετίρε στο 90+3'.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Εντιαγέ, εκείνος πάτησε περιοχή και γύρισε την μπάλα στον Πέλκα, όμως ο Κουτσερένκο διάβασε σωστά τη φάση και μπλόκαρε.

Ο Δικέφαλος συνέχισε να απειλεί, κυρίως από τη δεξιά πλευρά, με τον Κένι να ανεβαίνει συνεχώς. Στο 21' ο Εντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Κένι ήταν σε θέση οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Η πίεση του ΠΑΟΚ απέφερε τελικά καρπούς στο 33'. Ο Γιάκιτς έβγαλε εξαιρετικά στην αντεπίθεση τον Τάχα Άλι, ο οποίος συνέκλινε, έφερε την μπάλα στο δεξί και με σουτ, το οποίο κόντραρε, νίκησε τον Κουτσερένκο για το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε εκεί και έξι λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματά του. Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα και την πρώτη κεφαλιά του Ελουστόντο, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και ο Εντιαγέ από κοντά διαμόρφωσε το 0-2 στο 39'.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο Παναιτωλικός μπήκε πιο επιθετικά και άρχισε να πιέζει τον ΠΑΟΚ, με τον Αναστασίου να προχωρά και σε δύο αλλαγές.

Στο 47' ο Δικέφαλος έχασε τον Τάχα Άλι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο 51'. Μετά από κόρνερ και την αρχική απομάκρυνση του Εντιαγέ, ο Εστέμπαν κατέβασε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και με δυνατό σουτ έγραψε το 1-2.

Ο Παναιτωλικός πήρε ψυχολογία και συνέχισε να πιέζει. Στο 60' οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για πτώση του Μπάτζι στην περιοχή, όμως από την εξέταση της φάσης δεν προέκυψε παράβαση.

Στο 68' ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο Παβλένκα συγκρούστηκε με τον Ελουστόντο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, αποχωρώντας με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Στα τελευταία λεπτά ο Παναιτωλικός πίεσε ασφυκτικά, μεταφέροντας το παιχνίδι στο μισό του ΠΑΟΚ. Η άμυνα του Δικεφάλου, όμως, άντεξε και στο τέλος ο Σορετίρε σκόραρε για το τελικό 1-3.

Γκολ: Εστέμπαν 51’ / Άλι 33’ , Εντιαγέ 39’ , Σορετίρε 90+7’.

Κίτρινες κάρτες: Γκράναθ 29’, Θυμιάνης 39’, Νακάμπα 64’, Εστέμπαν 81’ / Γιάκιτς 89’.

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης, Αποστολόπουλος (Ντίαζ 46’), Νακάμπα (Μεχία 86’), Κόγιτς (Εστεμπάν 46’), Εράκοβιτς, Τζενεπό (Άλεξιτς 63’), Οπόκου (Σουμά 63’), Μπάτζι.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα (Τσιφτσής 73’), Κένι, Ελουστόντο (Μπαταούλας 73’), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης (Σανταμαρία 86’), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (Ούγκρεσιτς 73’), Άλι (Σορετίρε 48’), Εντιαγέ.