Πάνω από 1.000 ουκρανικά drones σφυροκοπούν τη Μόσχα - Η στιγμή που χτυπάει πολυκατοικία

Δύο νεκροί, 20 τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι, μετά τη μεγαλύτερη ουκρανική επιδρομή drones στη ρωσική πρωτεύουσα

Δέσποινα Σοφιανίδου

Πάνω από 1.000 ουκρανικά drones σφυροκοπούν τη Μόσχα - Η στιγμή που χτυπάει πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ουκρανία εξαπέλυσε πάνω από 1.000 drones σε επίθεση κατά της Μόσχας, πλήττοντας βασικό διυλιστήριο πετρελαίου και κτήριο κατοικιών.
  • Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από την επίθεση, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 17 δήμους.
  • Μια πολυκατοικία 21 ορόφων πήρε φωτιά μετά από συντριβή drone και περίπου 400 άτομα εκκενώθηκαν.
  • Οι επιθέσεις προκάλεσαν ακυρώσεις και εκτροπές περισσότερων από 30 πτήσεων προς τα αεροδρόμια της Μόσχας.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι στόχοι περιλάμβαναν κρίσιμες πετρελαϊκές και logistic υποδομές που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.
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Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία με στόχο τη Μόσχα τα ξημερώματα της Κυριακής, χτυπώντας το κύριο διυλιστήριο πετρελαίου και ένα κτήριο κατοικιών.

Από τη μαζική επίθεση, με περισσότερα από 1.000 drones σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές καταγράφηκαν ζημιές σε 17 δήμους, με τις μεγαλύτερες στην περιοχή Ραμένσκογιε. Στο Σεβέρνογιε Σόσε, η στέγη μιας πολυκατοικίας 21 ορόφων πήρε φωτιά μετά από συντριβή ενός drone. Περίπου 400 άτομα, μεταξύ των οποίων 70 παιδιά, εκκενώθηκαν από το κτήριο. Επίσης, υπέστησαν ζημιές 20 αυτοκίνητα.

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο έπληξε μια «βασική» ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση και μια τοποθεσία logistics στην περιοχή με drones και πυραύλους, που αντιπροσωπεύουν «δισεκατομμύρια δολάρια που συντηρούν την πολεμική μηχανή».

Καθηλώθηκαν πτήσεις

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες με περισσότερες από 30 πτήσεις να μην καταφέρουν να προσγειωθούν στη Μόσχα την Κυριακή για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Tass, pερίπου 25 αεροπλάνα με προορισμό το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο εκτράπηκαν προς το Νίζνι Νόβγκοροντ, το Καζάν, το Τσεμποκσάρι, την Αγία Πετρούπολη, τη Σαμάρα και το Νίζνεκαμσκ.

Περίπου 10 πτήσεις, συγκεκριμένα από τη Χουργκάντα (Αίγυπτος), την Τασκένδη και τη Φεργκάνα (Ουζμπεκιστάν), την Κωνσταντινούπολη και το Νταλαμάν (Τουρκία), το Ντουμπάι (ΗΑΕ), καθώς και το Νοβοσιμπίρσκ, το Αικατερινούπολη και το Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας, δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Βνούκοβο.

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