Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: «Συνέπειες» για τον Μερτς ζητάει το AfD, «καταστροφή» λέει ο ίδιος

Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία με το AfD να προελαύνει και ο καγκελάριος Μέρτς να κάνει λόγο για «καταστροφή», μετά τα εκλογικά αποτελέσματα της Κυριακής.

Ορμώμενη από τα εκλογικά αποτελέσματα, η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ ζήτησε «συνέπειες» για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε και τόνισε ότι μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η συνεργασία με τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU).

«Η ασθενής εμφάνιση του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καθώς και στο Βερολίνο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οφείλεται εν μέρει στην αντικατάστασή του από την AfD ως λαϊκό κόμμα. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αυτό σημαίνει ξεκάθαρα: Ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Πρέπει να το κάνει για το κόμμα του και για τη Γερμανία (…) Οι ψηφοφόροι επιλέγουν σταθερά κέντρο και δεξιά.

Το CDU θα μπορούσε εδώ και καιρό να είχε σχηματίσει κυβέρνηση με την AfD σε ομοσπονδιακό και σε κρατιδιακό επίπεδο. Ο κόσμος θέλει μια αλλαγή στην πολιτική και ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα», δήλωσε το βράδυ της Κυριακής η κυρία Βάιντελ και σημείωσε ότι στόχος του κόμματός της είναι να ξεκινήσει συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με το CDU, – «χωρίς να συμβιβαστούμε»-, ενώ επέκρινε το «τείχος πυρός» εναντίον της AfD. Το αποτέλεσμα, είπε, είναι η Αριστερά να είναι η ισχυρότερη δύναμη στο Βερολίνο.

Ο κ. Μερτς πάντως, σε δήλωσή του αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης εκτίμησης αποτελέσματος, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να συνεχίσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Προηγουμένως είχε εξασφαλίσει την στήριξη της ηγεσίας του CDU.

Τα αποτελέσματα των εκλογών

Το AfD είναι το πρώτο κόμμα (37%) και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Το SPD υπολείπεται με 36,5%, όπως δείχνουν τα πρώτα exit polls.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία θα είχε συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία σύμφωνα με τα exit polls του ARD που δημοσίευσε το Der Spiegel.

Το AfD θα είχε το 37% των ψήφων, το SPD 35,5. Το CDU καταρρέει στο 5,5%. Το Linke θα είχε το 7,5% των ψήφων, οι Πράσινοι το 5% καθώς και το κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW).

Στο Βερολίνο, το Linke είναι πολύ δημοφιλές: φτάνει το 24% των προτιμήσεων στην περιφερειακή ψηφοφορία που γιορτάζεται σήμερα στην πόλη-κράτος, σύμφωνα με τα πρώτα exit poll. Το CDU συγκεντρώνει το 20% των ψήφων, το AfD το 16%, οι Πράσινοι το 15%, το SPD το 12%, το BSW 5%.

Τα αποτελέσμτα στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερμ δείχνουν ότι η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του Μερτς κινδυνεύει από καταστροφικές ήττες, γεγονός που θα εγείρει περαιτέρω ερωτήματα για το μέλλον του καγκελαρίου.

Αυτές οι τελευταίες εκλογές έρχονται αφότου το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κέρδισε μια σημαντική νίκη στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ πριν από δύο εβδομάδες, ενώ το CDU είδε τις ψήφους του να μειώνονται στο μισό.

Υπήρξαν εικασίες στη Γερμανία ότι ο Μερτς θα μπορούσε να αντικατασταθεί ως καγκελάριος μεσοπρόθεσμα, εκτός εάν βελτιωθεί η πολιτική τύχη του CDU.

Έχει πει ότι θα συνεχίσει, αλλά αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά αποδοχής εν μέσω φημών για τη λεγόμενη αλλαγή καγκελαρίου, αν και οι αμφισβητίες του «εξακολουθούν να διστάζουν», γράφει ο γερμανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Tagesschau.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι συντηρητικοί του Μερτς θα μπορούσαν να χάσουν την εξουσία στο Βερολίνο καθώς μάχονται με το Die Linke (Η Αριστερά) για την πρώτη θέση.

Εν τω μεταξύ, στο βορειοανατολικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, το CDU μόλις αιωρείται πάνω από το όριο του 5% που απαιτείται για να εισέλθει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο του κρατιδίου. Θα μπορούσε να σημάνει το χειρότερο αποτέλεσμά τους ποτέ σε πολιτειακές εκλογές.

Φρίντριχ Μερτς: Καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα

Ο Γερμανός καγκελάριος επέκρινε έντονα τις επιδόσεις του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Δεν μπορεί κανείς να αποσιωπήσει αυτό το αποτέλεσμα, είπε ο Φρίντριχ Μερτς. Είναι μια καταστροφή. Το CDU είχε «συνθλιβεί» μεταξύ του SPD και του AfD.

«Η οικονομία μας βρίσκεται στη μέση μιας βαθιάς αναταραχής και ο τόνος της αλληλεπίδρασης στην κοινωνία μας έχει γίνει πιο τραχύς και πιο απρόσωπος», ανέλυσε ο Μερτς το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι «το φάρμακο ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο». Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα απαιτεί «σθένος, σταθερότητα και υπομονή», είπε ο Μερτς.

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