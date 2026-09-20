Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τόμας Τζέφερσον και επικριτής της δουλείας, απέκτησε παιδιά με την σκλάβα του

Μία τούφα από τα μαλλιά του Αμερικανού προέδρου έδωσε τέλος σε ένα μυστήριο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τόμας Τζέφερσον και επικριτής της δουλείας, απέκτησε παιδιά με την σκλάβα του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Νέα γενετική έρευνα επιβεβαιώνει ότι ο πρόεδρος Τόμας Τζέφερσον είχε παιδιά με τη σκλάβα του Σάλι Χέμινγκς.
  • Η μελέτη βασίστηκε σε σύγκριση DNA από τούφα μαλλιών του Τζέφερσον και απογόνων της Χέμινγκς και διήρκεσε 15 χρόνια.
  • Η Σάλι Χέμινγκς, που ξεκίνησε σχέση με τον Τζέφερσον στα 14 της, είχε τουλάχιστον έξι παιδιά, τέσσερα από τα οποία ενηλικιώθηκαν.
  • Αν και ο Τζέφερσον καταδίκαζε τη δουλεία, κατείχε περίπου 600 σκλάβους καθ’ όλη τη ζωή του, συμπεριλαμβανομένης της Χέμινγκς.
  • Υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες από κάποιους, που προτείνουν άλλους ως πιθανούς πατέρες των παιδιών της Χέμινγκς.
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Μία νέα έρευνα δίνει τέλος σε ένα από τα σκοτεινότερα μυστήρια της αμερικανικής ιστορίας, με εμπλεκόμενο έναν από τους ιδρυτές του έθνους. Τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τόμας Τζέφερσον.

Η φήμη που τον ακολουθούσε ήθελε ο άνθρωπος που διακήρυττε την ισότητα να έχει παιδιά με μία από τις σκλάβες του, νεότερη κατά 30 χρόνια.

Η απόδειξη ήρθε με μία τούφα μαλλιών, η οποία απέδειξε ότι ο Τζέφερσον απέκτησε παιδιά με τη Σάλι Χέμινγκς.

«Ξέρετε ότι κανείς δεν επιθυμεί πιο παθιασμένα από εμένα την κατάργηση όχι μόνο του δουλεμπορίου, αλλά και της ίδιας της δουλείας», έγραψε ο Τόμας Τζέφερσον σε μια επιστολή το 1788. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τον διάσημο συγγραφέα της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και τρίτο πρόεδρο των ΗΠΑ να κατέχει περίπου 600 σκλάβους κατά τη διάρκεια της ζωής του, ανάμεσά τους, η Σάλι Χέμινγκς.

Λέγεται ότι ήταν «σχεδόν λευκή» και «πολύ όμορφη», «με μακριά ίσια μαλλιά που έπεφταν στην πλάτη της», σύμφωνα με περιγραφές. Ο Τζέφερσον ερωτεύτηκε τη Σάλι Χέμινγκς, και λέγεται ότι ότι απέκτησε παιδιά μαζί της. Οι αντίπαλοι του Τζέφερσον έκαναν αυτή την κατηγορία κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως ανέφεραν τα αμερικανικά «The Atlantic» και «New York Times», ερευνητές στο Ινστιτούτο Smithsonian των ΗΠΑ παρείχαν γενετικές αποδείξεις ότι ο Τζέφερσον ήταν πατέρας πολλών παιδιών με τη Χέμινγκς.

Η μελέτη, στην οποία οι επιστήμονες συνέκριναν το DNA από τα μαλλιά του Τζέφερσον με δείγματα από απογόνους, διήρκεσε 15 χρόνια. Τα νέα δεδομένα υποστηρίζουν μια παράδοση που οι απόγονοι της οικογένειας Χέμινγκς έχουν κρατήσει για γενιές, αλλά η οποία αμφισβητείται εδώ και καιρό από μέρη της οικογένειας Τζέφερσον.

Γενετιστές, γενεαλόγοι, ιστορικοί και ανθρωπολόγοι συμμετείχαν στη μελέτη, τα αποτελέσματα συζητούνται στο βιβλίο «History by a Hair», το οποίο θα παρουσιαστεί την Τρίτη από τον επικεφαλής του έργου Richard Kurin. Η έρευνα βοηθά να διευκρινιστεί «ένα ζήτημα που μας έχει διχάσει από την ίδρυση του έθνους μας», δήλωσε ο Kurin σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Τόμας Τζέφερσον καταδίκασε επανειλημμένα τη δουλεία ως ηθικό κακό στα γραπτά του και υποστήριξε τη σταδιακή κατάργησή της. Έγραψε ότι όλα τα ανθρώπινα όντα «δημιουργούνται ίσα» και απολαμβάνουν «αναφαίρετα δικαιώματα» όπως «ζωή, ελευθερία και επιδίωξη της ευτυχίας».

Η Σάλι Χέμινγκς, γεννημένη γύρω στο 1773 στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια, ήταν αρχικά σκλάβα της συζύγου του Τζέφερσον, Μάρθα Γουέιλς. Το 1787, ο Χέμινγκς, ο οποίος ήταν 14 ετών τότε, συνόδευσε την κόρη του Τζέφερσον, Μαρία («Πόλυ») στο Παρίσι. Το κορίτσι υποτίθεται ότι ζούσε με τον πατέρα της, ο οποίος ζούσε στο Παρίσι ως απεσταλμένος και πρεσβευτής των ΗΠΑ εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, ο Τζέφερσον ξεκίνησε σεξουαλική σχέση με τη 14χρονο σκλάβα στο Παρίσι.

Η Σάλι Χέμινγκς είχε τουλάχιστον έξι παιδιά, τέσσερα από τα οποία επέζησαν μέχρι την ενηλικίωση: η Μπέβερλι, η Χάριετ, η Μάντισον και ο μικρότερος γιος τους, Έστον. Ήδη από τη δεκαετία του 1990, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις DNA για να διευκρινιστεί το ζήτημα της απόκτησης παιδιών μαζί. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, ένας αρσενικός απόγονος του Έστον Χέμιγκς έφερε την ίδια σπάνια υπογραφή χρωμοσώματος Υ με την αρσενική γραμμή Τζέφρεσον. Αυτό απέδειξε ότι ο πατέρας του Έστον ήταν άνδρας από την πατρική οικογένεια του Τόμας Τζέφρεσον.

Σε μια έκθεση του 2000, το Thomas Jefferson Memorial Foundation κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αρκετές σειρές αποδεικτικών στοιχείων δείχνουν μια «μεγάλη πιθανότητα» ότι ο Τζέφερσον ήταν ο πατέρας του Έστον και ότι ήταν «πιθανότατα» ο πατέρας και των άλλων παιδιών.

Ωστόσο, οι σκεπτικιστές εξακολουθούν να φέρνουν στο παιχνίδι άλλους υποψηφίους για πατρότητα, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του Τζέφερσον, Ράντολφ.

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