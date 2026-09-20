Επίδομα θέρμανσης: Τα σενάρια που εξετάζονται - Αναλυτικά παραδείγματα

Το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα

Ζωή Μακρυγιάννη

Επίδομα θέρμανσης: Τα σενάρια που εξετάζονται - Αναλυτικά παραδείγματα
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  • Το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.
  • Αναμένεται αύξηση της βάσης υπολογισμού και μεγαλύτερη επιδότηση για το ρεύμα.
  • Ένα ζευγάρι στην Αθήνα με φυσικό αέριο θα λάβει φέτος περίπου 180 ευρώ αντί για 140 ευρώ που έλαβε πέρυσι.
  • Μια τετραμελής οικογένεια στη Φλώρινα με πετρέλαιο θέρμανσης θα λάβει γύρω στα 760 ευρώ.
  • Μονογονεϊκή οικογένεια στα Καλάβρυτα με πετρέλαιο θα λάβει 410 ευρώ αντί για 320 ευρώ, ενώ ζευγάρι με τρία παιδιά στη Σύρο με ρεύμα θα λάβει περίπου 250 με 260 ευρώ αντί για 195 ευρώ που έλαβε πέρυσι.
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Αυξημένο θα είναι το επίδομα θέρμανσης την ερχόμενη σεζόν, σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα, εν μέσω ενεργειακής κρίσης και σε μια προσπάθεια να στηριχτούν τα νοικοκυριά.

Το ποσοστό αύξησης ακόμα δεν έχει κλειδώσει, ωστόσο αμετάβλητα θα παραμείνουν τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ αναμένεται να αυξηθεί η βάση υπολογισμού και θα υπάρξει μεγαλύτερη επιδότηση στο ρεύμα.

Παραδείγματα

Στο πρώτο παράδειγμα, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά στην Αθήνα την περσινή περίοδο έλαβε επίδομα έως 140 ευρώ για φυσικό αέριο. Τον φετινό χειμώνα, ωστόσο, εάν το ζευγάρι χρησιμοποιήσει και πάλι φυσικό αέριο, θα λάβει επίδομα θέρμανσης κοντά στα 180 ευρώ.

Σε δεύτερο παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια στη Φλώρινα που χρησιμοποίησε πετρέλαιο, έλαβε έως 620 ευρώ. Φέτος, εάν επιλέξει πάλι πετρέλαιο, θα λάβει περίπου 760 ευρώ.

Τρίτο παράδειγμα είναι μια οικογένεια η οποία είναι μονογονεϊκή με ένα παιδί στα Καλάβρυτα. Πέρυσι έλαβε 320 ευρώ χρησιμοποιώντας πετρέλαιο, ενώ φέτος θα λάβει 410 ευρώ αν επιλέξει τον ίδιο τρόπο θέρμανσης.

Τέλος, τέταρτο παράδειγμα είναι ένα ζευγάρι με τρία παιδιά στο νησί της Σύρου, όπου πέρυσι, χρησιμοποιώντας ρεύμα, πήρε επίδομα θέρμανσης 195 ευρώ. Φέτος, αν χρησιμοποιήσει ξανά ρεύμα, θα λάβει επίδομα κοντά στα 250 με 260 ευρώ.

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