Ιράν: Έκλεισε κέντρο γαλλικής γλώσσας στην Τεχεράνη λόγω «παράνομων δραστηριοτήτων»

Snapshot Το Ιράν έκλεισε κέντρο γαλλικής γλώσσας στην Τεχερά λόγω παράνομωνστηριοτήτων και κατάρησης του τίλου εκμάθησης γσσών.

Το κέντροτηγορείται υλοποιούσε προγράμματα κατά της ιρανικής-ισλαμικής κουλτούρας και της εθνικής ασφάλειας.

Το κέντρο φέρεται να προσπαθούσε να εντοπίσει και να βοηθήσει μέλη της ελίτ να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η γαλλική πλευρά δεν σχολίασε άμεσα την απόφαση του Ιράν.

Η ενέργεια αυτή ακολούθησε τις διπλωματικές απέλασεις που έγιναν πρόσφατα μεταξύ Γαλλίας και Ιράν λόγω αμοιβαίων κατηγοριών για παρέμβαση. Snapshot powered by AI

Το Ιράν έκλεισε ένα κέντρο γαλλικής γλώσσας που συνδέεται με τη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη λόγω «παράνομων δραστηριοτήτων», σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ την Κυριακή.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι το κέντρο λειτουργούσε εδώ και χρόνια «υπό το πρόσχημα της γλωσσικής εκπαίδευσης», παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια.

Το κέντρο «έκανε κατάχρηση του τίτλου της εκμάθησης γλωσσών για να υλοποιήσει προγράμματα κατά της ιρανικής-ισλαμικής κουλτούρας και κατά της εθνικής ασφάλειας, και προσπάθησε να εντοπίσει, να δικτυώσει και να διευκολύνει την αποχώρηση μελών της ελίτ από τη χώρα», ανέφερε το πρακτορείο.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη γαλλική πλευρά σχετικά με την ιρανική κίνηση.

​​​​​​​Τον περασμένο μήνα, η Γαλλία απέλασε Ιρανούς διπλωμάτες, αφού η Τεχεράνη είχε λάβει παρόμοιο μέτρο εναντίον Γάλλων διπλωματών λόγω «παρέμβασης» στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν.​​​​​​​

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