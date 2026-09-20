Αττική: Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι για τηλεφωνικές απάτες με τις οποίες έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα

Snapshot Δύο 19χρονοι συνελήφθησαν στην Αττική για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές χρημάτων και κοσμημάτων.

Οι δράστες λειτουργούσαν ως «εισπράκτορες» και παραλάμβαναν κλοπιμαία από τα θύματα μετά από τηλεφωνικές απάτες που παρουσιαζόντουσαν ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Οι συλληφθέντες πιάστηκαν τη στιγμή που προσπαθούσαν να παραλάβουν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ από εξαπατημένη οικία.

Η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ ένας από τους συλληφθέντες χρησιμοποιούσε το όχημά του για τις μετακινήσεις των «εισπρακτόρων».

Κατασχέθηκαν ένα επιβατικό όχημα και κινητά τηλέφωνα, και η έρευνα για την εμπλοκή των δραστών και άλλων μελών συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Δύο 19χρονοι συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στην Αττική για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες και έκλεβε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέντες είχαν το ρόλο του «εισπράκτορα», πηγαίνοντας στα σπίτια των θυμάτων της οργάνωσης ώστε να πάρουν τα κλοπιμαία. Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιούσαν καθημερινά σε υποψήφια θύματα και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Στη συνέχεια έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετούν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή έξω από την οικία τους, με άλλα μέλη της οργάνωσης να πηγαίνουν στο σημείο ώστε να τα πάρουν, προσποιούμενοι ότι χρειάζεται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Μάλιστα, οι δύο 19χρονοι συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν από οικία εξαπατηθείσας κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Από την αστυνομία προηγήθηκε αξιοποίηση στοιχείων, από την οποία προέκυψε η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι δύο συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκονται σε μία ακόμη πράξη κλοπής, που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα.

Επιπλέον, ο ένας εκ των συλληφθέντων χρησιμοποιούσε το όχημά του ως «επιχειρησιακό όχημα» της εγκληματικής οργάνωσης για τη μετάβαση των «εισπρακτόρων» στις οικίες των θυμάτων.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 επιβατικό όχημα και

κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την τυχόν εμπλοκή αυτών και άλλων μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε συναφείς αξιόποινες πράξεις, καθώς και για τον προσδιορισμό του συνολικού ύψους της προκληθείσας ζημίας, συνεχίζεται.

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