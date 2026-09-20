Πυρκαγιά στην Πέλλα - Καίει σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, επιχειρούν και 3 ελικόπτερα
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δυσπρόσιτη δασική έκταση, στο Λουτράκι Πέλλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 18:00.
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 ελικόπτερα. Επίσης, έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος Αλμωπίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Στην περιοχή σημειώθηκε κεραυνική δραστηριότητα.