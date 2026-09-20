Πυρκαγιά στην Πέλλα - Καίει σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, επιχειρούν και 3 ελικόπτερα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δυσπρόσιτη δασική έκταση, στο Λουτράκι Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 18:00.

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 ελικόπτερα. Επίσης, έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος Αλμωπίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Στην περιοχή σημειώθηκε κεραυνική δραστηριότητα.