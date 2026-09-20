Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του «Ελπίς» για την ώρα θανάτου - «Δεν δεχθήκαμε καμία παρέμβαση»

Snapshot Το νοσοκομείο «Ελπίς»ψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα για παρέμβαση στην ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του νοσοκομείου δηλώνουν ότι δεν δέχτηκαν καμία τηλεφωνική ή άλλη παρέμβαση σχετικά με την καταγραφή της ώρας θανάτου.

Η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ιατρικού προσωπικού και γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Το νοσοκομείο καλεί σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή διάδοσης ανακριβών πληροφοριών. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση εξέδωσε το νοσοκομείο «Ελπίς» σχετικά με τα δημοσιεύματα και τις αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με τηλεφωνική παρέμβαση για αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το νοσοκομείο διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί διαψεύδονται κατηγορηματικά. Ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου δηλώνουν ότι δεν δέχτηκαν καμία παρέμβαση για την τροποποίηση αλλαγής της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου, αντικείμενο που αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα του ιατρικού προσωπικού.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου.

Η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Καλούμε σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή διάδοσης ανακριβών πληροφοριών.

Ο Πρόεδρος Σταύρος Γεωργόπουλος

Ο Διοικητής Σταύρος Θεοδωρίδης

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε ανάρτηση με την οποία διέψευσε και ο ίδιος την οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση προς το νοσοκομείο «Ελπίς» για την ώρα θανάτου του τραγουδιστή.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι επικοινώνησε ο ίδιος με τον διοικητή του νοσοκομείου, ενώ ζήτησε από τις ανακριτικές αρχές να ελέγξουν τα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων προσώπων.

«Αναγκάζομαι να διαψεύσω μία ακόμη απίστευτη ψευτιά που διακινείται εσχάτως, αλλά που αν την αφήσουμε να σέρνεται θα τρελάνουν τον κόσμο όπως έκαναν με τα ξυλόλια. Κανένας νυν ή πρώην Κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην Υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το Νοσοκομείο «Ελπίς» για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ρώτησα ο ίδιος τον Διοικητή του Νοσοκομείου ο οποίος το διαψεύδει κατηγορηματικά. Φυσικά καλώ τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του Διοικητού του Νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζωνάκη και που τελικά υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Θανάτου και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματα τους ώστε να μήν αφήσουμε χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν πάλι ξανά την Ελλάδα, όπως τότε με τις θεωρίες της συγκάλυψης με το δυστύχημα των Τεμπών. Φτάνει πια με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες.

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