Μαργαρίτα Παπανδρέου: Στις 11:00 το τελευταίο αντίο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών
Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι του πολιτικού και δημόσιου βίου θα συγκεντρωθούν για να της απευθύνουν το τελευταίο «αντίο»
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- Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
- Στην τελετή θα συμμετάσχουν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι του πολιτικού και δημόσιου βίου.
- Η Μαργαρίτα Παπανδρέου απεβίωσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών.
- Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και εξέχουσα προσωπικότητα του ελληνικού γυναικείου κινήματος.
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι του πολιτικού και δημόσιου βίου θα συγκεντρωθούν για να της απευθύνουν το τελευταίο «αντίο».
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας πίσω της μια μακρά διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού γυναικείου κινήματος.
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