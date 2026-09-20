Χάρι Κέιν: Ο άσος της Μπάγερν – Μονάχου «ανοίγει» με σφυρί βαρέλι μπύρας – Βίντεο

Snapshot Ο Χάρι Κέιν άνοιξε το πρώτο βαρέλι μπύρας για την έναρξη του Oktoberfest στο Μόναχο.

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου φορούσε πράσινη ποδιά και χρησιμοποίησε σφυρί για να τοποθετήσει την κάνουλα στο βαρέλι.

Κατά την προσπάθειά του χύθηκε λίγη μπύρα, αλλά οι παρευρισκόμενοι τον χειροκρότησαν για την επιτυχία του.

Η Μπάγερν Μονάχου δημοσίευσε το βίντεο της στιγμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θετικό σχόλιο.

Ο Κέιν έχει προσαρμοστεί στις παραδόσεις και τη φιλοξενία των Βαυαρών. Snapshot powered by AI

Το πρώτο βαρέλι μπύρας άνοιξε ο ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν που εγκαινίασε επίσημα το Oktoberfest, το ετήσιο φεστιβάλ μπύρας στο Μόναχο.

Ο άσος της Μπάγερν Μονάχου εμφανίστηκε σε βίντεο να βάζει την κάνουλα σε ένα βαρέλι μπύρας και να δοκιμάζει το πρώτο ποτήρι. Ο Βρετανός Χάρι Κέιν, που έχει «αγκαλιάσει» τη φιλοξενία και τις παραδόσεις των Βαυαρών, φορούσε πράσινη ποδιά και χτύπησε με σφυρί την κάνουλα για να την βάλει στο βαρέλι.

Κατά την προσπάθειά του χύθηκε λίγη μπύρα αλλά οι παρευρισκόμενοι τον χειροκρότησαν αφού τα κατάφερε. Μάλιστα το σχετικό βίντεο δημοσίευσε και η Μπάγερν – Μονάχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το σχόλιο: «Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει».