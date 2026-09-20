Το νέο Hyundai Bayon αλλάζει χαρακτήρα
ο Bayon παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2021 και ανανεώθηκε το 2024, έχοντας ως βασικό πεδίο δράσης την ευρωπαϊκή αγορά
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Η Hyundai ετοιμάζει τη δεύτερη γενιά του Bayon, η οποία αλλάζει αισθητά χαρακτήρα και εγκαταλείπει την πιο «hatchback» εικόνα του σημερινού μοντέλου για μια σαφώς πιο SUV εμφάνιση.
Τα πρώτα επίσημα σκίτσα αποκαλύπτουν ένα πολύ πιο τετραγωνισμένο και δυναμικό αμάξωμα, επηρεασμένο από τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai. Ξεχωρίζουν τα διαιρούμενα LED φωτιστικά σώματα, οι μεγάλοι προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, τα έντονα διαμορφωμένα φτερά και η ψηλότερη γραμμή των παραθύρων.
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