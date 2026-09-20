Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για την ενίσχυση έως 1.600 ευρώ - Για ποιους έρχεται διπλή καταβολή

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την επιστροφή ενοικίου - Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για την ενίσχυση έως 1.600 ευρώ - Για ποιους έρχεται διπλή καταβολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Από το 2025 και κάθε χρόνο, το κράτος επιστρέφει το ενοίκιο ενός μηνός ετησίως στους ενοικιαστές, έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά παιδί.
  • Η επιστροφή αφορά και τα ενοίκια φοιτητικής κατοικίας, με ξεχωριστό υπολογισμό και αναλογική καταβολή για όσους νοίκιασαν μέρος του έτους.
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια για το μέτρο είναι έως 25.000€ για άγαμους, έως 35.000€ για έγγαμους, και έως 39.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαυξήσεις ανά παιδί.
  • Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου στον λογαριασμό IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω myAADE, με αυστηρό έλεγχο δήλωσης μισθώματος.
  • Γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2024 και το 2025, συνολικού ύψους έως 1.600 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
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Από το 2025 και κάθε χρόνο, ένα ενοίκιο ετησίως (είτε αφορά την κύρια κατοικία, είτε/και τη φοιτητική) επιστρέφεται από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή. Έτσι, χιλιάδες δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, έως το τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Τα ποσά

Το ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται βάσει του συνολικού ετήσιου ποσού που καταβλήθηκε για ενοίκιο και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης για ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν δηλωθεί σωστά.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, αν κάποιος καταβάλλει 500 ευρώ τον μήνα για την κατοικία του και έχει πληρώσει ενοίκιο για όλο το 2025, η συνολική ετήσια δαπάνη φτάνει τα 6.000 ευρώ. Το 1/12 της συγκεκριμένης δαπάνης είναι 500 ευρώ, οπότε αυτό είναι το ποσό της επιστροφής, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια. Η ενίσχυση δύναται να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ υπάρχει επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Σε περίπτωση που ένα νοικοκυριό καταβάλλει ενοίκιο τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για φοιτητική κατοικία, μπορεί να λάβει επιστροφή και για τις δύο μισθώσεις, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Για παράδειγμα, αν κάποιος πληρώνει 850 ευρώ τον μήνα για την κύρια κατοικία και 400 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία του παιδιού του, η επιστροφή υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατοικία, με βάση τα ανώτατα όρια που προβλέπονται. Η επιστροφή υπολογίζεται αναλογικά για τους μήνες που καταβλήθηκε ενοίκιο, σε όσους δεν νοίκιαζαν όλο το 2025.

Έτσι, αν ένας φοιτητής νοίκιασε κατοικία από τον Σεπτέμβριο και πλήρωσε 500 ευρώ τον μήνα για τέσσερις μήνες, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Η επιστροφή σε αυτή την περίπτωση είναι το 1/12 της δαπάνης, δηλαδή περίπου 167 ευρώ.

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Οι δικαιούχοι

Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο μέτρο είναι τα ακόλουθα:

  • Για τον άγαμο: έως 25.000€ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.
  • Για τους έγγαμους ή μέρος συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα: έως 39.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Η πληρωμή της ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN, ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που δηλώνονται για το ενοίκιο. Σε περίπτωση που δηλωθεί υψηλότερο μίσθωμα από το πραγματικό, προβλέπεται επιστροφή του ποσού της ενίσχυσης που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, με τις σχετικές επιβαρύνσεις, καθώς και αποκλεισμός από το πρόγραμμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Βασική προϋπόθεση είναι τα μισθώματα να έχουν δηλωθεί κανονικά και να αποδεικνύονται από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού.

Έρχεται διπλή καταβολή για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Σε εφαρμογή τίθεται το μέτρο της διπλής επιστροφής ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για τα ενοίκια του 2024.

Θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ καταβολή έως το τέλος του Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το πραγματικά καταβληθέν ετήσιο μίσθωμα, χορηγείται χωρίς αίτηση και μπορεί να φθάσει συνολικά έως τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.

Η ενίσχυση συνδέεται άμεσα με το ύψος του ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και, κατά κανόνα, αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Ήτοι, επιστρέφεται ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της μίσθωσης και οι πληρωμές έχουν δηλωθεί ορθά.

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