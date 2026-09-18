Στεγαστικό επίδομα φοιτητών: Νέα προθεσμία για αιτήσεις έως τις 22 Σεπτεμβρίου

Snapshot Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών ανοίγει ξανά έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η νέα προθεσμία αφορά όσους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο τον Ιούλιο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι κωδικοί TAXISnet από την ΑΑΔΕ. Snapshot powered by AI

Έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, δίνεται νέα δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Η νέα προθεσμία αφορά όσους δικαιούχους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο, τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι κωδικοί TAXISnet, δηλαδή το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί από την ΑΑΔΕ.