Στεγαστικό επίδομα φοιτητών: Νέα προθεσμία για αιτήσεις έως τις 22 Σεπτεμβρίου
Η πλατφόρμα ανοίγει ξανά για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση μέσα στην πρώτη προθεσμία του Ιουλίου.
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- Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών ανοίγει ξανά έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.
- Η νέα προθεσμία αφορά όσους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο τον Ιούλιο.
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα.
- Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι κωδικοί TAXISnet από την ΑΑΔΕ.
Έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, δίνεται νέα δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.
Η νέα προθεσμία αφορά όσους δικαιούχους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο, τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα.
Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι κωδικοί TAXISnet, δηλαδή το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί από την ΑΑΔΕ.
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