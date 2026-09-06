Έρχεται το «Σπίτι μου 3»: Θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι - Νέα εισοδηματικά κριτήρια

Snapshot Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με διευρυμένους δικαιούχους.

Το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δάνεια με χαμηλό επιτόκιο για αγορά κατοικίας.

Το «Σπίτι μου 2» ολοκληρώθηκε με πάνω από 14.000 νοικοκυριά να βρίσκουν στέγη και συνολική δημόσια στήριξη 943,2 εκατ. ευρώ.

Εγκρίθηκαν 15.097 δάνεια συνολικής αξίας 1,82 δισ. ευρώ, ενώ υπογράφηκαν 14.114 συμβάσεις δανείων ύψους 1,54 δισ. ευρώ.

Οι περισσότεροι ωφελούμενοι είχαν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, μέση ηλικία 38 έτη και μεγάλο ποσοστό οικογενειών με παιδιά ή μονογονεϊκών νοικοκυριών. Snapshot powered by AI

Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση.

Μετά την ολοκλήρωση του «Σπίτι μου 2» με πάνω από 14.000 νοικοκυριά να βρίσκουν στέγη, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε έναν τρίτο κύκλο του προγράμματος, το οποίο θα πλαισιώνεται από ένα νέο χρηματοδοτικό μοντέλο, που θα προβλέπει μεταξύ άλλων χορήγηση δανείων με χαμηλό επιτόκιο για αγορά κατοικίας.

Το νέο «Σπίτι μου» θα αφορά περισσότερους δικαιούχους, με πιο ευέλικτα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να ενταχθούν νοικοκυριά, που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός λόγω ανώτατου εισοδηματικού «κόφτη». Ωστόσο, το ηλικιακό κριτήριο δεν αναμένεται να ανέβει πάνω από τα 55 έτη, όπως ισχύει σήμερα, με νέα ζευγάρια και ευάλωτες οικογένειες να παραμένουν σε πρώτο πλάνο.

Στο «τραπέζι», πάντως, βρίσκεται η ένταξη νέων ακινήτων, όσον αφορά τη χρονολογία τους, καθώς το «Σπίτι μου 2» δεν επέτρεπε αγορά σπιτιού που οικοδομήθηκε μετά το 2007.

Σπίτι μου 2: Πάνω από 14.100 νοικοκυριά βρήκαν στέγη

Στο μεταξύ, στις 31 Αυγουστου ολοκληρώθηκε η φάση συμβασιοποίησης του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ».

Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρείχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και κατά 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πόσα δάνεια εγκρίθηκαν

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

Εγκρίθηκαν 15.097 δάνεια, συνολικής αξίας 1,82 δισ. ευρώ (94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος), με μέσο ύψος δανείου 120,4 χιλ. ευρώ.

Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις, ύψους 1,54 δισ. ευρώ, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση.

Η συνολική δημόσια στήριξη διαμορφώθηκε σε 943,2 εκατ. ευρώ (909,2 εκατ. ευρώ συμμετοχή στα δάνεια και 34,1 εκατ. ευρώ επιδότηση επιτοκίου), κινητοποιώντας αγορές ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 2,15 δισ. ευρώ.

Το προφίλ των νοικοκυριών

Ενδεικτικά:

2 στους 3 ωφελούμενους (66,6%) έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Ενώ, μόνο το 0,58% έχουν εισόδημα πάνω από 44.000 ευρώ.

Η μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι 38 έτη, με το 41% να είναι ηλικίας έως 36 ετών.

Το 58,45% είναι έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης, ενώ σημαντικό είναι ότι το 7% αφορά μονογονεϊκές οικογένειες -- περίπου 1.060 νοικοκυριά.

Περισσότεροι από 1.660 ωφελούμενοι σχετίζονται με οικογένειες με 3 ή περισσότερα τέκνα, τα οποία επωφελήθηκαν από ακόμη μεγαλύτερη μείωση επιτοκίου.

108 ωφελούμενοι είναι ΑμεΑ.

Η περιφερειακή διάσταση του προγράμματος

Επίσης, τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν την περιφερειακή διάσταση του Προγράμματος, καθώς:

Το 37% των δανείων (5.594 δάνεια, αξίας 619,8 εκατ. ευρώ) κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με ισχυρή συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1.075 δάνεια), της Θεσσαλίας (1.051) και της Δυτικής Ελλάδας (844).

Η μέση εμπορική αξία των ακινήτων διαμορφώθηκε σε 152,1 χιλ. ευρώ και το μέσο εμβαδόν σε 88,5 τ.μ..

Σημειώνεται ότι τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν είχαν προλάβει να συμβασιοποιηθούν έως το ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης (2 Ιουνίου 2026), συμβασιοποιήθηκαν έως τις 31 Αυγούστου 2026 με πόρους που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διασφαλίζοντας ότι κανένας εγκεκριμένος δικαιούχος δεν έμεινε εκτός προγράμματος για λόγους προθεσμιών.

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