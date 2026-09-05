ΔΕΘ 2026 – Live blog: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο

Snapshot Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2026 θα περιλαμβάνει ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων.

Η νέα δέσμη μέτρων στοχεύει σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και οικογενειών.

Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας και αισιοδοξίας, με στόχο ευρεία εκλογική νίκη και την αυτοδυναμία. Snapshot powered by AI

Δείτε ζωντανά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βελλίδειο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2026 και τις εξαγγελίες για τα μέτρα στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις.

Δείτε ζωντανά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2026

Η έναρξη της ΔΕΘ πραγματοποιείται στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος με την συντριβή του Phantom F-4, στο Athens Flying Week στην Τανάγρα, με τους δύο νεκρούς χειριστές του αεροσκάφους.

Όπως έγραψε νωρίτερα το Newsbomb, ομιλία του ο πρωθυπουργός θέλει να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και αισιοδοξίας στους πολίτες για το μέλλον, δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι δεν θα περιοριστεί μόνο σε ανακοινώσεις για το 2026 και το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία, μέχρι δηλαδή το 2030.

Με στόχο να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός κλίματος που θα οδηγήσει σε μια ευρεία εκλογική νίκη και ενδεχόμενος και στην αυτοδυναμία η ομιλία του και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν τρία χαρακτηριστικά:

Το πρώτο έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια των μέτρων. Για πρώτη φορά δηλαδή, όπως είπαμε, η δέσμη των μέτρων θα αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031.

έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια των μέτρων. Για πρώτη φορά δηλαδή, όπως είπαμε, η δέσμη των μέτρων θα αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι πως, σε αντίθεση όπως τονίζουν με την αντιπολίτευση, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.

χαρακτηριστικό είναι πως, σε αντίθεση όπως τονίζουν με την αντιπολίτευση, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι πως η νέα δέσμη μέτρων που θα ανακοινωθεί θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες.

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