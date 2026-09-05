Συντριβή διθέσιου Phantom στην Τανάγρα - Νεκροί οι δύο πιλότοι

Snapshot Δύο χειριστές του διθέσιου Phantom σκοτώθηκαν σε συντριβή κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν την προσγείωση και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ οι πιλότοι δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης.

Το Phantom κατέληξε σε εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων που τυλίχθηκε στις φλόγες, χωρίς να υπάρχουν θύματα εκτός των πιλότων.

Το μαχητικό ανήκει στη Μοίρα 338 της Ανδραβίδας και είχε εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα.

Το F4 Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής, με δύο κινητήρες και πλήρωμα δύο ατόμων, και χρησιμοποιείται από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία από το 1974. Snapshot powered by AI

Σε τραγωδία μετατράπηκε η Athens Flying Week στην Τανάγρα, καθώς οι δύο χειριστές του Phantom που συνετρίβη κατά τη διάρκεια επίδειξης, σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πτώση του αεροσκάφους της πολεμικης αεροπορίας ανασύρθηκαν και οι δύο πιλότοι ελληνικής εθνικότητας νεκροί. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και δύο μοτοσικλέτες του ΕΚΑΒ, καθώς και η ΕΜΑΚ και άλλα ειδικά στρατιωτικά σώματα τα οποια επιλαμβάνονται της διαδικασίας.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωση, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν την πτώση σου.

Δυστυχώς το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε, καθώς οι δύο χειριστές δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης.

Το Newsbomb στο σημείο της συντριβής του Phantom - Τι απέμεινε από το αεροσκάφος

Βίντεο και φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Συντρίμμια απέμειναν από το αεροσκάφος που συνετρίβη νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου στο πλαίσιο της Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα.

Σε βίντεο και φωτογραφίες του Newsbomb φαίνεται ο καμένος κινητήρας του αεροσκάφους μετά την πτώση και τις φλόγες που τύλιξαν το αεροσκάφος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα συντρίμμια

Συντρίμμια από το αεροσκάφος που συνετρίβη στην Τανάγρα Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Στις φλόγες το εργοστάσιο όπου κατέληξε το Phantom που συνετρίβη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα κατέληξε σε ένα εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων με την επωνυμία «Pseka», που βρίσκεται στην περιοχή.

Είναι αδιευκρίνιστο αν το μαχητικό συνετρίβη ακριβώς στο σημείο ή κατέληξε εκεί.

Το εργοστάσιο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος εκεί.

Δείτε εικόνες:

Τι ανέφερε μάρτυρας στο Newsbomb:

Το μαχητικό είχε απογειωθεί, για λίγο πέταξε πάνω από τον κόσμο αλλά στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια ελιγμού κατέπεσε. Δεν φάνηκε να εκτοξεύεται ο πιλότος ή οι πιλότοι.

Χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν σοκαρισμένοι ενώ μαύροι πυκνοί καπνοί αναδύονται από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Phantom ανήκει στη Μοίρα 338 της Ανδραβίδας.

Λίγο μετά την απογείωσή του και αφού έκανε τους πρώτους ελιγμούς, οι δυο χειριστές του δικινητήριου μαχητικού αεροσκάφους κατεύθυναν το Phantom, παράλληλα με τον διάδρομο.

Ο εκφωνητής του σόου Athens Flying Show του έλεγε «Δείτε το Phantom να κινείται παράλληλα στη γραμμή του ορίζοντα».

Πριν περάσει ένα δευτερόλεπτο από την τελευταία του φράση, οι θεατές ακούστηκαν να λένε δύο λέξεις: «Ωχ, έπεσε».

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της πτώσης:

Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας ο συγκεκριμένος τύπος Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής ενώ τα πρώτα F-4 βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974 με το αμυντικό πρόγραμμα Peace Icarus. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είναι αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, 36 ελληνικά Phantom έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (πρόγραμμα Peace Icarus 2000), με αποτέλεσμα να έχει παραταθεί το όριο της επιχειρησιακής τους ζωής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του F-4E Phantom II:

Πλήρωμα: 2

Κινητήρες: 2

General Electric J-79 turbojet engines with afterburners/Ώση: 17.900 λίβρες

Εκπέτασμα Πτερύγων: 11.7μ

Μήκος: 19.1μ

Μέγιστη ταχύτητα: 2,370 km/h ή 2.2 Mach

Μέγιστο ύψος: Πάνω από 15.240μ. ή 50.000

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