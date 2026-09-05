Έπεσε Phantom στην Τανάγρα

Ένα μαχητικό τύπου Phantom F-4 συνετρίβη λίγο πριν τις 15:00 στην Τανάγρα, όπου πραγματοποιείται το αεροπορικό σόου Athens Flying Week.

Το αεροπλάνο συνετρίβη στον διάδρομο απογείωσης και αυτή τη στιγμή φλέγεται. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν οι χειριστές ήταν δύο ή ένας, όπως και το αν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

Το μαχητικό είχε απογειωθεί, για λίγο πέταξε πάνω από τον κόσμο αλλά στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια ελιγμού κατέπεσε. Δεν φάνηκε να εκτοξεύεται ο πιλότος ή οι πιλότοι.

Χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν σοκαρισμένοι ενώ μαύροι πυκνοί καπνοί αναδύονται από το σημείο.

Αναμένεται να φτάσουν στο σημείο σωστικά συνεργεία, ενώ επιχειρεί ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Phantom ανήκει στη Μοίρα 338 της Ανδραβίδας.

Δείτε εικόνες:

NEW: A Hellenic Air Force F-4E Phantom II has crashed while performing a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece.



No parachutes were visible following the crash, and there is no official confirmation regarding the condition of the crew. pic.twitter.com/zrCHC8g3vl — Tabz (@TabzLIVE) September 5, 2026

Αεροπλάνο έπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκειαAthens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους ο ΥΕΘΑ Ν. Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση της Τανάγρας κι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

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