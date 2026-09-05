Έπεσε Phantom στην Τανάγρα
Σοκαριστικό ατύχημα στην Athens Flying Week
Ένα μαχητικό τύπου Phantom F-4 συνετρίβη λίγο πριν τις 15:00 στην Τανάγρα, όπου πραγματοποιείται το αεροπορικό σόου Athens Flying Week.
Το αεροπλάνο συνετρίβη στον διάδρομο απογείωσης και αυτή τη στιγμή φλέγεται. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν οι χειριστές ήταν δύο ή ένας, όπως και το αν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.
Το μαχητικό είχε απογειωθεί, για λίγο πέταξε πάνω από τον κόσμο αλλά στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια ελιγμού κατέπεσε. Δεν φάνηκε να εκτοξεύεται ο πιλότος ή οι πιλότοι.
Χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν σοκαρισμένοι ενώ μαύροι πυκνοί καπνοί αναδύονται από το σημείο.
Αναμένεται να φτάσουν στο σημείο σωστικά συνεργεία, ενώ επιχειρεί ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Phantom ανήκει στη Μοίρα 338 της Ανδραβίδας.
Δείτε εικόνες:
Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους ο ΥΕΘΑ Ν. Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση της Τανάγρας κι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.